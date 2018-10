Stiri pe aceeasi tema

- Curtea de Justitie a Uniunii Europene va anunta pe 18 octombrie hotararea in cauza C-301/17 Comisia Europeana c. Romania, privind obligațiea Statelor membre de a lua masurile necesare pentru a inchide siturile care nu au primit o autorizație.In data de 23 mai 2017, Comisia Europeana a introdus…

- Romania risca sa i se aplice amenzi de milioane de euro printr-o condamnare la Curtea de Justitie a Uniunii Europene (CJUE), in timp ce va detine Presedintia Consiliului UE in prima jumatate a anului 2019, l-a avertizat recent ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu (PSD), pe seful…

- Romania risca sa fie condamnata de Curtea de Justitie a Uniunii Europene pentru ca nu a transpus in legislatia nationala directia privind prevenirea spalarii banilor. Acest lucru s-ar putea intampla chiar in timpul presedintiei semestriale a Romaniei, in conditiile in care, de la intrarea in vigoare…

- Comisia Europeana a trimis Romania la Curtea de Justiție a Uniunii Europene pentru neindeplinirea obligației de transpunere a Directivei 2015/849/UE privind prevenirea utilizarii sistemului financiar in scopul spalarii banilor sau finanțarii terorismului, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012…

- „De la inceputul anului și pana acum au fost clasate nu mai puțin de 27 de cauze, iar Curtea de Justitie a Uniunii Europene nu a pronuntat vreo hotarare de condamnare a Romaniei pentru neindeplinirea obligatiilor de stat membru si nu a aplicat sanctiuni pecuniare statului roman, in conditiile…

- Guvernul Romaniei a aprobat in cadrul sedintei de marti, 24 iulie 2018, nota privind stadiul actiunilor in constatarea neindeplinirii obligatiilor declansate de Comisia Europeana impotriva Romaniei. Nota face parte din categoria documentelor programatice prin intermediul carora Ministerul Afacerilor…

