Ziua de luni va fi una decisiva pentru Guvernul Dancila. Daca in ceea ce privește lista ministrilor care vor pleca din Guvern aceasta este deja cunoscuta, in acest moment nu este foarte clar cine va fi pus in loc. Conform unor surse, in acest moment se negociaza in Guvern pentru remanierea guvernamanta. Surse politice citate de Europa Libera sustin ca senatorul PSD, Nicolae Moga, ar urma sa preia portofoliul de la Interne dupa remanierea lui ministrului Carmen Dan. De asemenea, tot Europa Libera sustine ca si remanierea lui Teodor Melescanu de la Ministerul de Externe ar fi decisa, iar in…