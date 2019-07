Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus Vladimir Putin a semnat miercuri legea prin intermediul careia Rusia suspenda in mod oficial Tratatul Fortelor Nucleare Intermediare (INF), relateaza agentia de presa rusa Tass.

- "Dar nu se poate spune inca daca aceasta va duce la prelungire" a acestui important tratat privind controlul armelor strategice nucleare, a afirmat Vladimir Putin in marja G20 de la Osaka. Acest tratat bilateral de reducere a armelor strategice, denumit "New START", care a fost semnat in 2010, mentine…

- Camera inferioara a legislativului rus, Duma, votase deja aceasta suspendare pe 18 iunie. Proiectul de lege pentru suspendarea participarii la tratat a fost prezentat legislativului de catre presedintele Vladimir Putin, care acum mai trebuie doar sa promulge actul normativ pentru ca acesta sa intre…

- Duma de Stat din Rusia (camera inferioara a parlamentului federal) a aprobat marti proiectul de lege privind suspendarea participarii Rusiei la Tratatul privind Fortele Nucleare Intermediare (INF) incheiat cu SUA in 1987, informeaza EFE. Pe 2 februarie, presedintele rus, Vladimir Putin,…

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat ca relatiile dintre Moscova si Washington devin din ce in ce mai rele, notand intr-un interviu publicat joi ca administratia americana a impus numeroase sanctiuni Rusiei, relateaza Reuters.

- Seful diplomatiei americane, Mike Pompeo, va avea o intrevedere cu presedintele rus Vladimir Putin in timp vizitei pe care o va intreprinde saptamana viitoare in Rusia, a anuntat vineri Departamentul de Stat american, informeaza AFP si Reuters. Ministrul american de externe se va intalni…