Stiri pe aceeasi tema

- „Scrisoare deschisa catre ambasadele Austriei, Belgiei, Canadei, Danemarcei, Finlandei, Franței, Germaniei, Irlandei, Norvegiei, Olandei, Statelor Unite și Suediei ROMANIA NU E COLONIA VOASTRA! De Augustin Lazar NU ziceți nimic, nimic, pseudodemocraților!? In calitate de deputat ales in…

- Uniunea Europeana trebuie sa aiba parghii serioase pentru a putea determina un guvern sa respecte statul de drept, iar Articolul 7 este insuficient. De aceea, oricat de sever suna, e nevoie de conditionarea banilor europeni care ajung la Budapesta sau Bucuresti, iar oamenii trebuie sa inteleaga ca nu…

- In prima saptamana a lunii martie, aflam vestea ca un start-up din Cluj lanseaza ”un serviciu unic in Romania”. Așa cum inițiatorii explica, este vorba despre un produs ce ”simplifica și grabește procedura de recuperare a creanțelor pentru companii”. Este vorba despre Societatea Pentru Tipar Notificarea.ro…

- Intrebat la finalul Comitetului Executiv National (CExN) al PSD cine se crede stapanul partidului, Oprisan a spus: "Unii se mai cred stapani, dar PSD este cel mai puternic partid din Romania, functioneaza bine, Guvernul isi face treaba in sprijinul si in favoarea romanilor". La insistentele jurnalistilor,…

- "Andrei Caramitru se va implica in elaborarea programului de guvernare al USR și va coordona o serie de policy brief-uri pe care USR le va publica lunar in perioada viitoare. Primul policy brief intitulat ”USR repara dupa PSD” a fost lansat pe 17 ianuarie și face o analiza a economiei dupa doi ani…

- Seful Raiffeisen Bank International, Johann Strobl, a declarat, referitor la taxa aplicata bancilor din Romania prin „ordonanta lacomiei“, ca mesajul Guvernului de la Bucuresti este ca „nu suntem bineveniti“, informeaza Ziarul Financiar.

- Ministrul de Externe, Teodor Meleșcanu, a declarat ca i-a trimis ambasadorului Germaniei la București o scrisoare de protest dupa ce un oficial neamț a afirmat ca Guvernul PSD ALDE nu are credibilitate și ca președintele Klaus Iohannis ar trebui sa reprezinte România pe

- Ministrul de Externe, Teodor Meleșcanu, a declarat vineri seara ca i-a trimis ambasadorului Germaniei la București o scrisoare de protest dupa ce un oficial neamț a spus ca Guvernul nu are credibilitate și ca președintele Klaus Iohannis ar trebui sa reprezinte Romania pe perioada celor șase luni…