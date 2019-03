ALERTĂ! Protest pentru apărarea Justiției, în București Protestatarii intenționeaza sa porneasca apoi intr-un marș spre sediul DNA, pentru a-și arata susținerea fața de parchetul anticorupție și fața de fosta șefa a instituției, Laura Codruța Kovesi. Ce scandeaza manifestanții: Demisia! PSD - ciuma roșie! Cuib de hoți și de mafioți! Justiție, nu corupție! Romania, stat european! Nu vrem sa fim o nație de hoți! Marș afara, tradatori de țara! Ieșiți din casa, daca va pasa! Kovesi, Kovesi! De asemenea, unii protestatari intenționeaza sa faca o noapte alba in Piața Universitații, ei pregatindu-se cu corturi și saci de dormit. Articolul integral pe… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

