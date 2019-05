Stiri pe aceeasi tema

- ANM a emis o informare meteo ce vizeaza ploi torentiale, intensificari ale vântului, vijelie si izolat grindina, în vigoare pâna miercuri seara. De asemenea, începând de luni, ora 18.

- Premierul Viorica Dancila a anunțat, joi, in debutul ședinței de Guvern, modificarea programului Prima Casa.„Discutam astazi in prima lectura proiectul «O familie - o casa», o varianta mai aproape de nevoile cetatenilor a Programului Prima Casa. Venim cu noi masuri de reducere a costurilor…

- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor a emis luni seara o avertizare Cod portocaliu de inundatii pentru afluenti ai Trotusului din judetele Bacau, Harghita si Covasna, valabila pana marti, la ora 2:00, relateaza Agerpres.Citește și: Alerta lansata de hidrologi: Cinci județe…

- O fata in varsta de 12 ani, din municipiul Cluj Napoca, judetul Cluj, a plecat de acasa, la data de 26 aprilie a.c. in jurul orei 12.00 si este de negasit.Potrivit unui comunicat transmis de Politia Romana, Politia Cluj a fost sesizata cu privire la faptul ca, la data de 26 aprilie a.c., in jurul orei…

- Autoritatile intentioneaza sa majoreze la 3.000 de euro/hectar sprijinul financiar acordat pentru sustinerea productiei de usturoi in conditiile in care cuantumul de 1.000 de euro/ha acordat pana in prezent reprezinta aproximativ 10% din totalul cheltuielilor, un procent insuficient pentru sustinerea…

- Intr-o scrisoare, publicata sambata, organizatia a cerut ca cele doua mari partide sa se angajeze „sa opreasca razboiul asupra copiilor” si sa ii repatrieze pe cei care au fost adusi in Siria sau au fost nascuti acolo de parinti australieni care au luptat pentru ISIS.„Toti copiii care au…

- Copilul din Cluj-Napoca disparut, marți seara, de acasa, a fost gasit in doar cateva zeci de minute cu ajutorul echipajelor de politisti care au pornit in cautarea acestuia in miez de noapte.