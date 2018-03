Alerta! Pericol de explozie la Constanta! Un tren cu vagoane cisterna a deraiat in zona podului de la IPMC! (galerie foto)

Stiri pe aceeasi tema

- A devenit o traditie pentru copiii de la Gradinita cu Program Prelungit "Lumea Florilorldquo; din Navodari sa viziteze, de cateva ori pe an, Caminul pentru Persoane Varstnice din municipiul Constanta. Iata ca si in luna martie micutii au ajuns aici pentru a impartit flori si martisoare, devenind, astfel,…

- UPDATE ora 16:25 Traficul feroviar este blocat in judetul Bacau, pe sectia de cale ferata 501, intre statiile Comanesti si Siculeni, dupa ce doua vagoane ale unui tren de marfa au deraiat in statia Ghimes, fara a fi inregistrate victime ‘Doua vagoane ale unui tren de marfa, care erau incarcate cu deseuri…

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dimineata in municipiul Constanta, bulevardul Aurel Vlaicu. Din primele informatii un pieton a fost ranit, se pare pe marcajul pietonal. La fata locului este un echipaj de Ambulanta. In accident a fost implicat un autoturism care are lipit in parbriz un semn…

- In urma cu putin timp, un accident rutier s a petrecut la intersectia strazilor Nicolae Iorga cu Mihai Viteazu. Doua masini sunt implicate in eveniment.Un echipaj al SAJ Constanta si un echipaj de politie se afla la fata locului.Ambulanta a preluat o victima ce prezinta traumatism la membrele inferioare.UPDATE:…

- Un accident rutier a avut loc astazi in municipiul Constanta, pe strada Constantin Bratescu. Din primele informatii o masina s a rasturnat si o persoana este incarcerata. La fata locului intervin pompierii de la Descarcerare si cadrele medicale de la Ambulanta. ...

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea al judetului Constanta au fost solicitati in aceasta dimineata sa intervina pentru stingerea unui incendiu ce a cuprins un autoturism in municipiul Constanta, zona Podului de Butelii. ...

- Aglomeratie mare in trenul IR 1580 Constanta ndash; Bucuresti, care a plecat la ora 13.00 spre capitala. La fel este si trenul IR 1582 care a plecat la ora 14.00 spre Bucuresti. Biletele s au epuizat de vineri, de aceea au fost vandute si bilete fara loc. Reprezentantii CFR Calatori spun ca este weekend…

- Doua masini au intrat in coliziune, in urma cu putin timp, in localitatea Valu lui Traian, judetul Constanta. Potrivit informatiilor, doua victime au rezultat in urma accidentului.Ambulanta a fost chemata in ajutor.Stire in curs de actualizare. ...

- Primaria municipiului Constanta informeaza ca, avand in vedere avertizarea meteo privind conditiile favorabile de formare a poleiului, in cursul acestei dimineti, noua sararite au inceput actiunea de imprastiere a materialului antiderapant pe strazile principale si secundare din municipiul Constanta,…

- Ieri, cu prilejul zilei de 1 Martie si a a traditionalului Martisor, femeile din Brigada 9 Mecanizata Marasesti au primit din partea colegilor, flori si martisoare care vestesc venirea primaverii.Desigur insotite de urarile traditionale pentru astfel de momente. Locotenentul Mirela Gheoghe, purtatorul…

- O ambulanța cu doi copii care erau transportați de la Tulcea catre Constanța a ramas blocata, azi, in zapada, in zona Tașaul din județul Constanța, in ajutorul ei fiind trimise utilaje de la...

- Din cauza drumurilor inzapezite, ambulantele nu pot inainta si astfel nu pot ajunge la pacientii care au nevoie de ajutor medical. In aceste conditii senilatele transporta pacientii pana la autosanitare.Potrivit directorului RAJDP Constanta, Lucian Lungoci, in aceasta dimineata senilata de la Topraisar…

- In fata Prefecturii din Constanta, incepand cu ora 19.00, oamenii s au adunat pentru sustinerea Directiei Nationale Anticoruptie si a Laurei Codruta Kovesi. Evenimentul a fost anuntat pe Facebook.Aproximativ 60 de manifestanti se afla in aceste momente in fata Prefecturii.Stire in curs de actualizare.…

- Avand in vedere atentionarile meteorologice cod galben din perioada 25.02, ora 03,00 ndash; 01.03, ora 10,00,fenomenul vizat fiind val de frig si cod portocaliu din perioada 26.02, ora 10,00 ndash; 27.02, ora 14,00fenomene vizate fiind intensificari sustinute ale vantului, temporar ninsori puternic…

- Pompierii militari din ISU Dobrogea au fost solicitati sa intervina pe strada Merisor din Constanta, pentru lichidarea unui incendiu. Momentan nu se cunoaste gravitatea evenimentului.La fata locului a fost trimisa o autospeciala de stingere de la Detasamentul Palas, cu sase subofiteri. De asemenea,…

- O cisterna incarcata cu 23 de tone de butanol si octanol s-a rasturnat sambata, pe DN2, in judetul Neamt, la fata locului aflandu-se doua autospeciale si o ambulanta. Pompierii spun ca nu sunt scurgeri din rezervorul mare al cisternei, nefiind afectata incarcatura, inregistrandu-se doar scurgeri…

- Alerta declansata in Guvernul Viorica Dancila. Romania este in pericol sa piarda zeci de milioane de euro, bani europeni. In direct la Romania TV, la emisiunea Andreei Cretulescu, Rovana Plumb a dezvaluit ca sunt probleme in unele compartimente unde se acceseaza bani europeni.Citeste si: Tarom,…

- O persoana de aproximativ 40 de ani a fost gasita spanzurata intr un imobil de pe strada Justitiei nr. 12 din municipiul Constanta. Medicii ajunsi la fata locului nu au mai putut face nimic decat sa constate decesul.Stire in curs de actualizare. ...

- Inspectorii Comisariatul Judetean pentru Protectia Consumatorului CJPC au fost in control, in cursul zilei de astazi, la o cofetarie din municipiul Constanta. Cofetaria vizata este SC Dumy SRL.In imaginile realizate de comisarii CJPC se poate vedea instrumente vechi, ruginite si conditii precare, neconforme…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) au fost solicitați sa intervina pe strada Sucevei, bl. 5C, din Constanța. Potrivit primelor detalii, un copil de 7 ani se afla în pericol de cadere de la etajul 4. Baiatul ar fi fost lasat singur în casa, încuiat.…

- Autoritațile portuare acționeaza pentru salvarea unei nave, sub pavilion Moldova, aflata la 16 mile marine travers de Constanța, care transporta produse petroliere, care a anunțat ca are probleme la sala motoare.

- Semafoarele din Constanta au suferit modificari cu prilejul sarbatoarei de Ziua Indragostitilor. Culoarea rosie a semaforului a fost schimbata cu o inima rosie.Acest lucru s a intamplat si anul trecut cand autoritatile constantene au hotarat sa marcheaza Valentinersquo;s Day si Dragobetele prin inimioare…

- Valentin Craciun, sindicalist la Confederația Meridian din Constanța, a suferit un stop cardiorespirator in timpul intalnirii sindicatelor din Sanatate cu ministrul Sorina Pintea. Barbatul in varsta de 60 de ani a fost resuscitat imediat de secretarul de stat Cristian Grasu, timp de zece minute, pana…

- Un barbat a deschis focul asupra trecatorilor, sambata, in localitatea Macerata, din centrul Italiei, cel putin patru persoane fiind ranite, potrivit news.ro.Presa italiana a anuntat ca barbatul a tras focuri de arma dintr-o masina cu care circula in oras. RAI subliniaza ca acesta a…

- UPDATE: Potrivit IGSU, patru vagoane din cele 20, care transportau motorina au deraiat, unul fiind rasturnat. „Din cele patru vagoane, unul rasturnat. Cel rasturnat prezinta scurgeri minore. In zona s-a montat un dispozitiv de protectie si se asteapta interventia reprezentantilor CFR…

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dimineata in municipiul Constanta la intersectia bulevardului Tomis cu strada Tulcei. Din primele informatii in accident sunt implicate un microbuz de calatori si un autoturism. ...

- Trei vagoane ale unui tren de marfa care transporta motorina au deraiat joi dimineata in localitatea mehedinteana Balota, traficul feroviar fiind blocat. Conform IPJ Mehedinti, trenul are 20 de vagoane incarcate cu motorina. Trei vagoane au deraiat, iar unul s-a rasturnat. Cel rasturnat prezinta scurgeri…

- Un incendiu violent a izbucnit, marti dimineata, la un service auto din municipiul Campina, in interior aflandu-se anvelope, dar si mai multi acumulatori care ar putea exploda la temperatura...

- Politistii au fost sesizati cu privire la disparitia STEFANIEI DANIELA GHEORGHE, in varsta de 18 ani, din oras Harsova, judetul Constanta.Potrivit IPJ Constanta, la data de 27 ianuarie a.c., aceasta a plecat de la domiciliu si nu a revenit pana in prezent. SEMNALMENTE Inaltime 160 cm, constitutie atletica,…

- Un incendiu a izbucnit sambata seara la Spitalul Huedin. La aceasta ora, 19:40, pompierii se deplaseaza catre unitatea medicala. Din primele informații, un panou electric de pe secția de Psihiatrie ar fi luat foc. Nu se cunoaște la acest moment daca vor fi pacienți evacuați. Nici amploarea focarului…

- Potrivit ISU Dobrogea, o butelie a explodat, joi, intr-o casa din Eforie Nord. Deflagratia a fost urmata de incendiu, care se manifesta violent, cu flacara. La fata locului, au sosit mai multe echipaje care intervin pentru lichidarea incendiului, iar pompierii urmeaza sa stabileasca imprejurarile…

- Bucureștenii s-au obișnuit sa sune la 112 chiar daca nu au o urgența, mai ales atunci cand e urat afara. Medicii atrag atenția ca fiecare apel nejustificat pune in pericol oameni a caror viața chiar depinde de o ambulanța.

- In urma cu putin timp, un accident rutier s a produs pe strada Dezrrobirii, zona Academia Navala. Un pieton a fost lovit de o autoutilitara.Victima a fost preluata de o ambulanta. Un echipaj de politie se afla la fata locului.Potrivit SAJ Constanta, este vorba despre un barbatin varsta de 30 ani, in…

- Ambulanța lovita de un BMW, in Piața Unirii din Capitala. O ambulanta care se indrepta la un caz, cu semnalele luminoase si acustice in functiune, a fost izbita in plin de un autoturism marca BMW, in care se aflau cinci tineri. Accidentul a avut loc in dimineața zilei de sambata, 20 ianuarie, iar in…

- 25 de autobasculante si camioane si 6 unimog uri dotate cu lama patruleaza si distribuie material antiderapant pe drumurile judetene. La ora 20 va intra tura de noapte. Potrivit directorului RAJDP, Lucian Lungoci, se va actiona si noaptea atata timp cat se va mentine ninsoarea.Incepand cu ora 3 4 dimineata,…

- Cadrele medicale de la Serviciul Județean de Ambulanța au fost solicitate sa intervina la un accident ce a avut loc în urma cu puțin timp, în zona Trocadero. Din primele informații, trei mașini s-au ciocnit. La fața locului se afla și un echipaj de la Poliția Rutiera. - știre…

- Azi, crestinii ortodocsi praznuiesc una dintre cele mai mari si mai importante sarbatori ale crestinatatii, Boboteaza. In aceasta zi sunt sfintite apele, iar in localitatile situate la malurile raurilor preotii si credinciosii merg in procesiuni. Ceremoniile prilejuite de sarbatoarea Botezului Domnului…

- E alerta la marginea Craiovei. O conducta de gaze s a fisurat in urma unui accident rutier in care au fost implicate doua masini. Politistii au oprit traficul in zona, iar pompierii intervin la locul accidentului, relateaza Digi 24.Pompierii au fost solicitati sa intervina duminica dimineata in localitatea…

- Tragedie într-o familie din Constanța. În loc sa sarbatoreasca trecerea în noul an, va fi nevoita sa se pregateasca de înmormântare. Un barbat de 43 de ani a sfârșit astazi strivit de un container, care a cazut peste el. Accidentul a avut loc la ferma 6 Martie,…

- Constantenii care locuiesc pe strada Luminisului si cei de pe strada Stefan Mihaileanu sunt deranjati de noroiul adus de masinile care ies dintr un santier, organizat pe strada Castanilor nr. 20 A. Potrivit panoului informativ, pe strada Castanilor nr. 20 A se construieste un imobil S D 4etaje, doua…

- Un grav accident rutier a avut loc in aceasta dimineata la intrare in Navodari, in zona Penny Market. Din primele informatii la fata locului s a solicitat interventia elicopterului SMURD. UPDATE. Accidentul a avut loc la intrare in Navodari dupa pod. Din primele informatii victima este un barbat de…

- Un tren de pasageri a deraiat in apropiere de orașul american Seattle, iar vagoanele au ajuns pe autostrada I-5, blocand circulația.Circulația in zona a fost complet blocata. Potrivit poliției locale, in tren erau 70 de pasageri.

- Incendiul izbucnit, luni, la sonda de gaz de la Moftinu Mare, judetul Satu Mare, nu poate fi stins de pompieri deoarece exista pericol de explozie, astfel încât se asteapta ajutorul unor specialisti din Canada.

- Un incendiu a izbucnit in noaptea de duminica spre luni la o sonda de gaz din localitatea Moftinu Mare, la fata locului fiind peste de 30 pompieri care incearca sa lichideze flacarile, a declarat,...