- Pe 22 martie a.c., Colegiul Prefectural Ilfov a votat ”Planul de masuri privind desfașurarea normala a activitaților economice și sociale in perioada Sarbatorilor Pascale 2018”. Astfel, pentru protejarea starii de sanatate a populației, Direcția Sanitara Veterinara și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA)…

- Autoritatile sunt in alerta dupa ce Dunarea a depasit cota de inundatie la Galati, nivelul apei atingand, vineri, 602 centimetri, cu 7unitati mai mult ca joi. Cateva firme de pe malul fluviului au fost inundate, iar hidrologii prognozeaza ca fluviul s-ar putea apropia de cota de pericol in doua zile.

- La vama Halmeu (Satu Mare) a fost depistata o cantitate de salam infestat cu virus de pesta porcina, adus de un cetatean din Ucraina, astfel ca marfa a fost confiscata, se arata intr-un comunicat transmis joi de Autoritatea Nationala Sanitar-Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor - ANSVSA.

- Cresterea nivelului Dunarii din ultima perioada a cauzat inundarea amprizei DN3 Constanta Ostrov, la km 145 445, pe partea stanga. Potrivit DRDP Constanta apa inainteaza pana la 1,5 m de drum, intr o zona din apropierea Manastirii Dervent situata in amonte fata de zona respectiva .D.R.D.P. Constanta…

- Institutul National de Hidrologie a emis o avertizare cod portocaliu, valabila pana in data de 31 martie, care vizeaza cresteri importante de debite si posibila depasire a cotelor de aparare, trei judete fiind vizate de posibile...

- INHGA a emis o avertizare hidrologica de cod portocaliu pana pe 31 martie pe Dunare, sector aval Gruia - amonte Giurgiu, pentru cresteri de debite si niveluri cu posibile depasiri ale cotelor de inundatie.Citește și: Mizele unui scandal cu potențial EXPLOZIV in PSD: cine a scos cuiul grenadei/SURSE…

- Angajatii unui serviciu din subordinea Primariei Calarasi au mers, vineri, pe DN3, sa hraneasca berze despre care au fost sesizati ca sunt in pericol. Specialistii spun ca nu toate pasarile au nevoie sa fie salvate, iar Salvamont face apel ca oamenii sa sesizeze cazurile de pasari afectate de frig.

- In comuna ieseana Schitu Duca au aparut de un timp cateva zeci de berze. Pasarile au fost surprinse de zapada cazuta in ultimile zile si par sa aiba probleme mari. Vestea s-a impanzit repede in toata comuna, iar localnicii nici nu stiu ce sa creada. Pe de o parte, unii cred ca este semn de primavara,…

- Peste 100 de berze care s-au instalat in apropierea localitatilor Pocreaca si Letcani din judetul Iasi risca sa moara, ele fiind aproape inghetate din cauza temperaturilor scazute. Berzele albe, care fac parte dintr-o specie protejata, au migrat din Africa de Sud. Ele pot trai cateva zile fara caldura,…

- „Cei care au achizitionat Golden Sun Bio Organic Cereale Amaranth sa nu consume” Autoritatea Nationala Sanitar-Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor – ANSVSA – a anuntat ieri, intr-un comunicat, ca produsul „Golden Sun Bio Organic Cereale Amaranth 500 g comercializat de Lidl are salmonella”, astfel…

- Laboratorul din cadrul ANSA a depistat prezența neconformitaților de ordin microbiologic in inventarul de manipulare a produselor alimentare, se anunța intr-un comunicat al Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor.

- Alerta de inundatii pe Dunare. Au fost depasite cotele de atentie, tendinta e de crestere. Nivelul Dunarii a depasit, luni, cotele de atentie la Gruia (Mehedinti), Calafat si Bechet (Dolj), cu pana...

- Direcția Sanitara Veterinara și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Salaj anunța ca au fost stabilite punctele autorizate de sacrificare a mieilor, in perioada Sarbatorilor de Paști. Astfel, conform datelor furnizate de conducerea DSVSA Salaj, in acest an, locurile autorizate pentru taierea mieilor…

- Un studiu efectuat la o Universitate din New York a ajuns la concluzia ingrijoratoare ca in apa imbuteliata in peturi exista micro-particule de plastic. Cercetatorii au analizat esantioane din apa comercializata in 9 tari si au constatat ca aproape toate contin particule de plastic mai mari decat…

- Potrivit unor informatii de ultima ora, un tren cu vagoane tip cisterna a deraiat in zona podului de la IPMC. trenul format din doua vagoane s a rasturnat. Cisternele sunt incarcate cu GPL. Este pericol de explozie.UPDATE Potrivit Serviciului Judetean de Ambulanta, nu s au inregistrat victime in urma…

- Hidrologii au emis, sambata, noi avertizari cod galben de inundatii pe rauri din 29 de judete si cod portocaliu de inundatii pe raurile din 11 judete, incepand de sambata pana luni, interval in care, din cauza ploilor si topirii zapezii existente inca, vor fi scurgeri pe versanti, torenti, paraie,…

- Situatie disperata intr-o comuna din Iasi. Mai multe locuinte ar putea fi acoperite de apa daca nu se face ceva in timp util. De cateva zile, in comuna ieseana Alexandru Ioan Cuza, mai multi localnici stau cu sufletul la gura. Siretul se apropie amenintator de locuinte, iar un batran deja a fost evacuat.…

- Deputatul PNL Dumitru Oprea ii solicita presedintelui Autoritatii Nationale Sanitar Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA), Dr. Geronimo Raducu Branescu, sa exprime un punct de vedere, precum si un plan de masuri privind Legea pentru aprobarea OUG nr.70/2017 privind modificarea si completarea…

- Serviciile de securitate germane sunt in stare de alerta, urmarind orice indiciu de violenta impotriva unor obiective turce din Berlin, Stuttgart si din alte orase, a anuntat luni ministerul de interne, printr-o purtatoare de cuvant citata de

- Criza de ser antirabic la Spitalul de Boli Infecțioase din Iași. Unitatea sanitara nu dispune de nicio doza din serul care ar trebui administrat celor care sunt suspecti de rabie. Citeste si: Fosta eminenta cenusie a PSD, tinuta in SAH de magistrati: Decizia Curtii Supreme, dupa ce DNA a cerut…

- VESTI BUNE…Cristina Damian, voluntara din ambulanta care a fost implicata intr-un accident pe dealul Bucium, este in afara oricarui pericol si se simte foarte bine. Tanara de 21 de ani a tinut sa multumeasca tuturor celor care si-au facut griji pentru ea. De asemenea, Cristina spune ca nu va renunta…

- Alerta in judetul Neamt, dupa ce o cisterna, incarcata cu gaz, s-a rasturnat intr-un sens giratoriu de la iesirea din Roman pe drumul european ce duce spre Iasi. Pompierii anunta ca nu sunt scurgeri din cisterna, ci doar de combustibil din rezervorul autotrenului.

- -veterinarii ii verifica pe toți crescatorii de animale din județ – alerta e data atat de pericolul pestei porcine, cat și al gripei aviare Direcția Sanitara Veterinara și pentru Siguranța Alimentelor DSVSA Bacau desfașoara acțiuni de verificare a condițiilor de biosecuritate in fermele de porci și…

- Pregatirile de nunta sunt pe cale sa se incheie la Palatul Kensington. Prințul Harry și Meghan Markle se pregatesc de marele eveniment ce urmeaza sa aiba loc in luna mai, insa acestia nu au prea multa liniste. Au devenit tinta teroristilor!

- Alerta printre jandarmii și polițiștii din Ineu, județul Arad, dupa ce un elev de liceu a venit la școala cu un pistol. CANCAN.RO, SITE-UL NR. 1 DIN ROMANIA, a stat de vorba cu directoarea liceului unde s-a petrecut incidentul și a aflat toate detaliile. (VEZI ȘI: VIDEO EXCLUSIV. PABLO ESCOBAR AL ROMANIEI…

- O femeie care a nascut in urma cu patru zile la Maternitatea “Elena Doamna” din Iasi a fost transferata la Spitalul de Boli Infectioase, dupa ce prezenta simptome de gripa. Starea de sanatate a lehuzei este stabila si medicii spun ca, in prezent, nu exista risc vital. https://www.bzi.ro/atentie-alerta-in-iasi-lehuza-transferata-de-la-maternitatea-elena-doamna-cu-simptome-de-gripa-sunt-deja-5-morti-din-cauza-acestui-virus-640703

- In urma cu cateva ore, a fost declansata o ampla operatiune de salavare, in largul Marii Negre, autoritatile intervenind pentru salvarea unei nave cu sapte persoane la bord, potrivit observator.tv.

- Victimele gripei, tot mai numeroase Numarul deceselor cauzate de gripa, raportate pâna în prezent de Institutul National de Sanatate Publica, a ajuns la cel putin 26, mai multe decât în tot sezonul rece de anul trecut, când au fost 21 de victime. Numai…

- Primarul Iașului, Mihai Chirica, a fost exclus din PSD. Intr-o ședința maraton a Biroului Permanent Județean al PSD Iași, Mihai Chirica și viceprimarul Gabriel Harabagiu au fost excluși din partid.Cel mai probabil Mihai Chirica va contesta aceasta decizie, pentru ca el considera ca singurul…

- Pesta porcina africana a pus din nou in garda Autoritatea Naționala Sanitara Veterinara și pentru Siguranța Alimentelor. In urma cu o luna de zile, mai precis in data de 11 ianuarie 2018, Institutul de Diagnostic și Sanatate Animala (IDSA) a confirmat un focar de pesta porcina africana, la porci domestici,…

- Alerta in mai multe județe din țara: numarul cazurilor de viroze a crescut ingrijorator. La Timișoara și Iași, sute de minori au fost consultați in ultimele 24 de ore, iar in cateva zeci de cazuri au fost identificate simptome de gripa.

- Veste trista de la Iasi, unde o femeie a murit luni seara! Ea era internata sa terapie intensive la Institutul Regional de Oncologie, pentru aplazie madulara. Fusese diagnosticata, insa, si cu virusul gripal AH1N1.A

- Medicii veterinari din judetul Gorj au fost instruiti pentru ca focare de pesta porcina sa nu apara si in judetul nostru. „Am informat medicii veterinari despre acest nou caz de pesta porcina africana din tara noastra, de la Satu Mare. Da...

- Alerta de inundații în Paris a ramas în vigoare și azi, deoarece nivelul apei în Sena a continuat sa creasca, în urma unor ploi torențiale, scrie CNN. Astazi, nivelul apei în Sena a ajuns la cinci metri, dar exista temeri ca acesta ar putea…

- Un barbat in varsta de 40 de ani din judetul Iasi a murit din cauza gripei, fiind al patrulea deces inregistrat din cauza virusului gripal in aceasta iarna. Cele mai multe cazuri de gripa ...

- -parcarile de pe E 85 frecventate de TIR-uri, supravegheate de autoritați In contextul apariției unui nou focar de Pesta Porcina Africana la porci domestici in județul Satu Mare, Direcția Sanitara Veterinara și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Bacau a dispus o serie de masuri de profilaxie nespecifica.…

- Apariția focarului de pesta porcina africana in județul Satu Mare, la șapte kilometri distanța de granița cu Ucraina, a pus pe jar și autoritațile salajene. Direcția Sanitara Veterinara și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Salaj a luat deja primele masuri de siguranța in județ, acestea fiind anunțate…

- Americanii David si Louise Turpin au fost inculpati pentru tortura si punerea in pericol a celor 13 copii ai lor. Cei doi au fost descoperiti, dupa ce o fiica al lor, de 17 ani, a reusit sa sune duminica la 911, iar apoi politistii au descoperit "casa terorii" din Perris, California.Anchetatorii…

- In intreg județul Brașov sunt interzise momentan targurile de animale. Anunțul a venit din partea DSVSA (Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor) Brașov, dupa ce, in urma cu cateva zile, a fost confirmat un focar de pesta porcina africana intr-o gospodarie din localitatea…

- Doi miniștri au trait momente cumplite, in aceasta seara! A fost panica in aeronava Tarom spre Suceava. Din cauza condițiilor meteo nefavorabile, avionul cu destinația Suceava a fost obligat sa aterizeze la Iasi. In avion se aflau doi membri ai guvernului Tudose, ministrul Afacerilor Externe, Teodor…

- Ironii in sedinta de Guvern! Dupa anuntul facut de ministrul Nica, premierul Mihai Tudose a tinut sa-l avertizeze pe ministrul Daea ca este "in pericol" si ca are un competitor acerb in ceea ce priveste absorbtia fondurilor europene.Citeste si: Banca Mondiala a revizuit estimarile pentru Romania:…