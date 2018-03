Stiri pe aceeasi tema

- Justitia britanica a autorizat vineri oficiul insarcinat cu protectia datelor cu caracter personal sa perchezitioneze serverele Cambridge Analytica, societate acuzata ca ar fi obtinut datele a milioane de utilizatori ai retelei Facebook fara consimtamantul acestora, transmite AFP. Autoritatea…

- Fostul sef al biroului de contrainformatii din SRI Prahova a facut noi dezvaluiri halucinante despre Mircea Negulescu. Intr-un interviu acordat Romania TV, Daniel Florea a vorbit despre legaturile pe care procurorul le avea cu mai multi ofiteri din SRI. "Era o gasca intre mai multi ofiteri SRI si…

- Ministrul rus de Externe Serghei Lavrov a acuzat miercuri Londra ca a ”ales cu buna stiinta sa submineze relatiile ruso-britanice” in cazul otravirii unui spion in Marea Britanie si a amenintat ca va riposta unor eventuale noi ”initiative antiruse”, relateaza AFP.”Nu exista vreo indoiala ca…

- Inca o lovitura pentru DNA! De data aceasta, in dosarul fostei șefe a Parchetului Tribunalului Botoșani, procuroarea Raluca Stancescu. Mai exact, zeci de interceptari au fost declarate nule si eliminate din dosar de judecatorul Daniel Gradinaru de la Inalta Curte. Reamintim ca, in ultima perioada, peisajul…

- Rusia ii convoaca pe ambasadorii straini acreditati la Moscova pentru a le prezenta punctul sau vedere in cazul otravirii fostului agent dublu rus Serghei Skripal in Marea Britanie, pentru care Londra acuza Moscova, transmite AFP, citand un anunt al Ministerului rus de Externe. Ambasadorii sunt invitati…

- Autoritatea britanica responsabila cu protectia datelor personale a cerut marti autorizatie de perchezitie a birourilor firmei Cambridge Analytica (CA), acuzata ca a obtinut ilegal date personale a milioane de...

- Fostul sef al Serviciului de Protectie si Paza, Dumitru Iliescu, iese la rampa cu afirmatii dure. El acuza pe Facebook faptul ca protocoalele dintre SRI si DNA ar fi incheiate la initiativa CIA, care a corupt conducerea institutiei, reusind in acest fel sa conduca din sediile institutiilor de forta.Citeste…

- Facebook nu scapa nici in 2018 de ceea ce se dovedește a fi cea mai mare problema: influențarea utilizatorilor inainte de alegeri. Totodata, ar putea fi momentul in care va fi ceruta reglementarea rețelei pentru prevenirea unor astfel de scenarii, scriu cei de la Playtech. Victoria lui Donald Trump…

- "Condamn cu fermitate utilizarea unui agent neurotoxic pe teritoriul unui stat aliat al Romaniei, actiune care incalca principii de drept international. Exprim deplina solidaritate cu Marea Britanie!", se arata in mesajul postat pe Facebook de Liviu Dragnea. De asemenea, Ministerul Afacerilor Externe…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, sustine luni, la ora 17,00, la sediul ministerului, o conferinta de presa in care vor fi abordate aspecte privind sistemul penitenciar si statutul grefierilor, informeaza Biroul de presa al MJ.Citeste si: Dezvaluiri din spatele USILOR INCHISE: Scandal la…

- "...Indiferent ce face și ce drege coaliția din care fac parte, un lucru e sigur: e VITAL sa ne exprimam MASIV in strada! De ce? Pentru ca ce se intampla e MONSTRUOS și ne privește pe toți, indiferent de partide sau simpatii și antipatii politice! Securitatea e iarași ce-a fost și mai mult decat…

- Postarea Lui Alexandru Cautis pe Facebook: EXCLUSIV Interviu cu procurorul Negulescu Ca tot e cod portocaliu, procurorul "Portocala" s-a decis sa dea primul interviu din viața lui. Un interviu care va face niște persoane sa simta fiori reci pe șira spinarii. Iata cateva pasaje. Interviul complet…

- Audiere bomba, in aceasta dimineața, la Parchetul General. Fostul deputat Vlad Cosma, cel de la care a pornit scandalul legat de DNA, ajunge in fața anchetatorilor, informeaza Realitatea tv.Fostul deputat Vlad Cosma si tatal acestuia, Mircea Cosma, fost presedinte al CJ Prahova, au fost condamnati…

- Noi dezvaluiri incendiare despre celebrul fost procuror DNA Prahova, Mircea Negulescu, ies la iveala. Mai exact, Constantin Ispas, fostul șef al DGA Prahova, a rupt tacerea, luni seara, declarand in direct, la Romania Tv, ca a fost vanat de Negulescu. Reamintim ca, in ultima perioada apele din peisajul…

- Ies la iveala noi dezvaluiri despre celebrul fost procuror DNA Prahova, Mircea Negulescu. Unul dintre cei care au fost arestati de procurorii de la Prahova vine cu marturisiri si acuzatii socante. Fostul sef DGA Prahova, Constantin Ispas, a dat cartile pe fata. In direct la Romania TV, la emisiunea…

- Deputatul Liviu Plesoianu iese din nou, la rampa, si vine cu "dezvaluiri" si acuzatii incredibile. Intr-o ampla postare pe Facebook, social-democratul sustine ca mai nou, statul paralel "se transforma chiar i...

- Victor Alistar, reprezentantul Societatii Civile in CSM (propus de PSD), a criticat luni, la Antena 3, reacția procurorului general al Romaniei, Augustin Lazar, in scandalul care a cutremurat DNA, reproșandu-i ca „nu a scos nicio vorba despre faptul ca intenționeaza sa faca o investigație serioasa”.

- Fostul premier Victor Ponta a afirmat, duminica seara, ca stia ca se falsifica probe la DNA Ploiesti, insa nu putea demonstra public, prima data afland in momentul in care a fost anchetat cumnatul sau de catre procurorul Mircea Negulescu, iar apoi, in mod direct, in dosarul Tony Blair."Eu…

- Deputata PSD, Andreea Cosma vine cu noi dezvaluiri incendiare in scandalul momentului de la DNA Prahova. Cosma susține ca cei doi procurori, Mircea Negulescu și Lucian Onea a incercat sa-i intinda o capcana.

- Scandalul dezvaluirilor din DNA Prahova ia amploare. Deputata PSD, Andreea Cosma, iese la rampa cu noi marturii incendiare despre celebru fost procuror Mircea 'Portocala' Negulescu si seful DNA Prahova, Lucian Onea. Cosma spune ca cei doi au incercat sa ii intinda o capcana.Citește și: A fost…

- Fostul senator PSD, Daniel Savu, se afla in centrul unui nou scandal. Dupa ultimele inregistrari aparute din interiorul DNA Prahova a reiesit ca celebrul Mircea Negulescu si seful sau, Lucian Onea ar fi vrut sa-i faca dosar penal.Mai multe detalii aici: Alte INREGISTRARI cu procurorii DNA:…

- Consiliul Superior al Magistraturii isi va preciza, miercuri, pozitia fata de scandalul declansat dupa ce fostul deputat PSD, Vlad Cosma, cercetat de DNA pentru coruptie, a facut publice mai multe inregistrari audio cu procurorii DNA Prahova, Lucian Onea si Mircea Negulescu, care vorbeau despre aranjarea…

- Ministrul de Interne Carmen Dan intervine in scandalul momentului. Potrivit Antena3, ministrul a solicitat DNA sa-i revoce din funcție pe polițiștii judiciari detașați la DNA Ploiești. Este vorba despre doi polițiști judiciari care apar in inregistrarile lui Vlad Cosma, Mihai Iordache și Florea Gabriel.-…

- Monica Macovei crede ca, de duminica, de cand au fost difuzate inregistrarile lui Vlad Cosma privind plantarea de probe intr-un dosar DNA, "asistam la o inscenare" ca sa se ajunga la demisia lui Laura Codruta Kovesi. "De duminica incoace asistam la o inscenare facuta tocmai ca sa se ajunga…

- Scandalul inregistrarilor de la DNA Prahova a cutremurat peisajul justiției din Romania! Dezvaluirile fostului deputat, Vlad Cosma, despre Mircea Negulescu, dar si inregistrarile prezentate de acesta la Antena 3 au zguduit DNA. Dar asta nu e totul. Dezvaluirile si inregistrarile celor de la Antena 3…

- Andreea Cosma, unul dintre cele mai controversate personaje ale momentului, este asteptata astazi in fata judecatorilor de la Instanta Suprema. Deputata PSD, sora lui Vlad Cosma, are termen in procesul in care este judecata pentru coruptie. Peste o saptamana va veni randul fratelui si tatalui sau…

- Scandalul de la DNA Prahova ia amploare. Un inculpat celebru a facut dezvlauiri incredibile despre Mircea Negulescu, zis Portocala. Razvan Alexe a rupt tacerea in direct la Romania TV. Acesta a spus ca a fost pus sa faca denunturi false cu identitate protejata, iar 'cu ajutorul' acestora…

- Cutremur total in peisajul justiției din Romania!Dupa ultimele dezvaluiri din cadrul DNA Prahova cu privire la presupuse abuzuri, doi reprezentanti ai societatii civile din Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) cer anchete de urgenta si solicita inceperea urmarii penale in personam pentru magistratii…

- Radu Banciu a vorbit in emisiunea "Lumea lui Banciu" de la televiziunea B1 TV despre ultimul mare scandal de pe scena politica romaneasca stranita dupa inregistrarile facute publice de Vlad Cosma in care fostul deputat acuza ca procurori din cadrul DNA Prahova falsificau probe din dosarele penale."Dezvaluiri…

- Difuzarea inregistrarilor facute de politicianul Vlad Cosma a cauzat un val de reactii. Inspectia Judiciara din cadrul CSM a anuntat ca s-a autosesizat, iar premierul Viorica Dancila a anuntat ca il va rechema de urgenta in tara pe ministrul Justitiei. Tudorel Toader a afirmat la randul sau ca va propune…

- Fostul deputat PSD, Vlad Cosma, inculpat intr-un dosar de trafic de influenta a prezentat denaturat situatia dintr-un dosar penal aflat in curs de urmarire penala, folosindu-se de colaje ale unor inregistrari pe care le-a realizat personal. Aceasta este prima reactie a procurorilor DNA dupa…

- Scandalul dezvaluirilor si al inregistrarilor cu procurorul DNA Prahova, Mircea Negulescu, este unul imens. Acum, deputata PSD, Andreea Cosma iese la rampa. Aceasta spune ca procurorul sef DNA Prahova, Lucian Onea i-a cerut sa il denunte pe seful PSD, Liviu Dragnea, dar si pe Sebastian Ghita. Mai…

- Compania de transport Uber nu ar trebui interzisa, dar trebuie sa respecte pe deplin standardele de munca si de siguranta, a declarat, joi, premierul britanic Theresa May, in cadrul Forumului Economic Mondial de la Davos, in Elvetia. La 20 decembrie 2017, Curtea de Justitie a Uniunii Europene…

- Doar cateva persoane au participat astazi la evenimentul „Hora Unirii la București”, organizat de Primaria Municipiului București, prin creart – Centrul de Creație, Arta și Tradiție al Municipiului București. Pe scena special amenajata pe esplanada cu statui din Piata Universitații au urcat, artiști…

- Valentin Riciu, consilierul ministrului Carmen Dan, a demisionat dupa ce numele lui a aparut in scandalul politistului pedofil. "Dupa cum am precizat, nu am fost informat despre vreo acuzatie penala, iar comunicatul public al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie este lamuritor.…

- Presedintele PSD Prahova, Bogdan Toader, sustine ca este o idee buna convocarea Comitetului National Executiv al PSD, deoarece acesta va "rezolva anumite probleme de comunicare". Intr-un mesaj public postat pe Facebook, Toader declara ca "Social-democrația din Romania trebuie sa reziste…

- Dupa ce a atras atentia ca PSD ''tinde'' sa devina ''un partid de scandalagii si oportunisti'', subliniind ca premierii si guvernele nu se pot schimba pentru a regla orgoliile, deputatul Nicolae Banicioiu are un nou mesaj pentru colegii din partid. „Asta n-aș vrea sa se schimbe in psd: spiritul de…

- Liderul PSD Dambovița, Adrian Țuțuianu, a postat pe Facebook un mesaj dur pentru PSD și avertizeaza ca o noua moțiune de cenzura sau o demisie a premierului ar fi sinucidere curata. Țuțuianu atrage atenția ca toate aceste razboaie din PSD pun piedici in calea indeplinirii programului de guvernare....

- Fostul premier Dacian Cioloș intervine in scandalul momentului din interiorul PSD și susține, intr-o postare pe Facebook, ca aceasta „galceava politica” costa Romania enorm. De asemenea, acesta subliniaza ca „Guvernul are datoria sa guverneze in interesul societații” și condamna disputele publice…

- Fostul șef SPP, generalul Dumitru Iliescu, a vorbit, intr-un mesaj postat pe pagina sa de Facebook despre scandalul momentului. Mai exact, despre controversata apariție a ambasadorului Olandei la București alaturi de afaceristul Nelu Ioardache, cercetat pentru corupție. Generalul Iliescu a comcluzionat…