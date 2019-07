Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere a anunțat, astazi, ca din cauza unor probleme tehnice, in acest moment Peajul și Rovinieta nu pot fi achiziționate prin intermediul operatorilor de telefonie mobila. Sistemul permite insa achitarea Peajului și a Rovinietei la ceilalți operatori printre care și la benzinarii. ”Va reamintim ca in cazul in care […] Articolul Alerta pentru toți șoferii. Anunțul de ultima ora al CNAIR a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .