Alertă pentru pompieri. Incendiu în apropierea DN 7 Pompierii acționeaza, in aceasta dupa amiaza, pentru stingerea unui incendiu izbucnit in apropierea drumului național 7. Militarii de la Garda nr.2 de intervenție Birchis in cooperare cu pompierii voluntari din Savarșin intervin pentru stingerea unui incendiu de litiera intre localitațile aradene Toc si Savarșin, la aproximativ 200 m de DN 7. Din primele informații, traficul nu […] Articolul Alerta pentru pompieri. Incendiu in apropierea DN 7 a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii din Blaj, impreuna cu SVSU Jidvei intervin, vineri, pentru stingerea unui incendiu izbucnit intr-o gospodarie din Jidvei. ”Garda de intervenție Blaj intervine cu doua autospeciale de stingere cu apa și spuma și o ambulanța SMURD pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o locuința din localitatea…

- Pompierii din Blaj intervin pentru stingerea unui INCENDIU la o anexa In cursul zilei de sambata, 30 martie, in jurul ore 15.00, pompierii au fost solicitați sa intervina la un incendiu in municipiul Blaj. Potrivit primelor informații furnizate de purtatorul de cuvant al ISU Alba, Garda de intervenție…

- Un incediu de vegetație a izbucnit miercuri, in jurul orei 14:00, la periferia municipiului Sebeș. Potrivit ISU Alba, Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgența Sebeș in cooperare cu Garda de intervenție Sebeș intervin cu o autospeciala pentru stingerea unui incendiu de vegetație uscata din municipiul…

- Un INCENDIU a izbucnit duminica dupa-masa la o cabana din Luncile Pigoanei. Pompierii din Sebeș au intervenit cu trei autospeciale. “Garda de intervenție Sebeș intervine cu trei autospeciale pentru stingerea unui incendiu la o cabana din Luncile Prigoanei. Nu sunt inregistrate victime”, a transmis ISU…

- Pompierii intervin pentru stingerea unui INCENDIU de vegetatie uscata la Garbova Vineri, 8 martie, in jurul orei 15.00, Pompierii de la Garda de intervenție Sebeș intervin cu o autospeciala pentru stingerea unui incendiu de vegetație uscata din comuna Garbova. ”Garda de intervenție Sebeș intervine cu…

- Pompierii au intervenit pentru stingerea a doua incendii de vegetație uscata in municipiul Alba Iulia și Campeni Luni, in jurul orei 11.30, in Alba Iulia și Campeni pompierii au fost nevoiți sa intervina pentru stingerea a doua incendii de vegetație uscata. Potrivit ISU Alba, Detașamentul de pompieri…

- Un incendiu a izbucnit marți seara, in jurul orei 21.00, la acoperișul unei anexe gospodarești din localitatea Valea Lunga. Pompierii au intervenit cu doua autospeciale pentru stingerea flacarilor. “Garda de intervenție Blaj intervine cu doua autospeciale pentru stingerea unui incendiu izbucnit la acoperișul…

- Un incendiu a izbucnit marți, in jurul orei 14.30, la cabina unui camion, in municipiul Sebeș. Pompierii au intervenit cu doua autospeciale. “Garda de intervenție Sebeș intervine cu doua autospeciale pentru stingerea unui incendiu izbucnit la cabina unui camion din municipiul Sebeș pe strada Industriilor”,…