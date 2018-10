ALERTĂ! Pelerinii ce vor veni la Sărbătorile Iașului pot aduce pesta porcină Peste un milion de pelerini sunt așteptați la Sarbatorile Iașului. Atenție! Pelerinii pot aduce la Iași pesta porcina africana. Autoritațile sunt deja in alerta. Autoritațile ieșene sunt in alerta! Pelerinii pot aduce la Iași pesta porcina africana. Mai sunt doar cateva zile pana la sarbatoare cea mai importanta a orașului, cand la Iași se vor perinda peste un milion de oameni, atat din Romania, cat și din afara țarii. Autoritațile sunt in alerta și se pregatesc sa intensifice masurile de prevenire a raspandirii pestei porcine africane. Feriți de pesta porcina Directorul executiv DSVSA Iași, medicul… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

Stiri pe aceeasi tema

- "Aceasta nu este doar o problema strict româneasca, multe tari se confrunta cu pesta porcina, dar identificarea cazurilor a crescut în ultimele luni. Încercam sa vedem cum putem face mai mult în România, pentru a ne asigura ca este detectata boala si cum putem limita…

- In județul Iași sunt inregistrați 61.000 de porci in gospodarii, iar in cele 12 ferme, inca 16.000 de porci. Ultimul focar a fost gasit la Galați. In Republica Moldova, virusul este destul de raspandit. Autoritațile au interzis trecerea frontierei cu alimente, in special cele din carne de porc. Șeful…

- Pompierii au scos miercuri, 29 august, din apele Muresului cadavrul unui porc, preluat ulterior de DSVSA, care a prelevat probe ce urmeaza a fi analizate pentru a se stabili daca animalul era bolnav de pesta porcina africana. „La solicitarea Directiei Sanitar Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor…

- Autoritatile romane cer sprijin financiar Comisiei Europene pentru combaterea efectelor pestei porcine africane si asteapta de la specialistii straini solutii pentru limitarea raspandirii bolii. Ministrul agriculturii, Petre Daea, a declarat ca pesta porcina nu a fost o boala cunoscuta in Romania, de…

- Pesta porcina africana a fost confirmata, in aceste zile, si la cea mai mare ferma de porci din Romania si a doua ca marime din Europa, complexul din localitatea Gropeni, judetul Braila, care adaposteste aproape 140.000 de porci. Toate animalele din ferma vor fi eutanasiate. Autoritatile spun ca pesta…

- Echipe mixte, formate din inspectori sanitar-veterinari si politisti au instituit filtre in trafic, ca urmare a epidemiei de pesta porcina africana. Nicolae Calescu a anuntat ca, de luni, au inceput controalele in trafic. Verificarile se fac in mai multe zone ale judetului. In 9 județe…

- Alerta la Braila, unde pesta porcina s-a raspandit cu repeziciune și a dus la uciderea a peste 3.000 de porci din gospodariile oamenilor. Autoritațile iau masuri dure pentru ca virusul sa ramana in interiorul celor trei comune afectate deja și sa nu afecteze și fermele din județ. pana acum, in județ…

- Autoritatile au anuntat ca ofera recompense vanatorilor care ajuta la depistarea si ucidere porcilor mistreti bolnavi, avand in vedere ca acestia sunt principalul vector de raspandire a bolii pe teritoriul tarii. Toti proprietarii de porci domestici care vor avea de suferit din cauza molimei vor fi…