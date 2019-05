Stiri pe aceeasi tema

- Sute de activisti nationalisti au manifestat intr-o mica localitate, in estul Ungariei, impotriva prezentei rromilor, in urma unei certi, luna trecuta, intr-un bar, intre un membru al comunitatii si un localnic, relateaza Reuters potrivit news.ro.Manifestatia a avut loc marti in satul Torokszentmiklos,…

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a exprimat intr-un interviu publicat joi de saptamanalul ungar HVG o atitudine mai concilianta fata de premierul Ungariei, Viktor Orban, transmite Reuters. Partidul lui Orban, Fidesz, este suspendat temporar din Partidul Popular European, de centru-dreapta,…

- Banca Centrala Europeana (BCE) va continua sa monitorizeze Banca Nationala a Ungariei (NBH), care detine pachetul majoritar de actiuni la Bursa de valori de la Budapesta, in conditiile in care aceasta participatie ridica unele ingrijorari cu privire la posibila finantare monetara, a anuntat luni BCE…

- Guvernul maghiar ar putea relua campaniile media impotriva institutiilor Uniunii Europene, a sugerat premierul Viktor Orban, intr-un moment in care partidul sau nationalist, FIDESZ, tureaza motoarele in vederea alegerilor europarlamentare din 26 mai. Dupa ce Partidul Popular European (PPE)…

- Autoritatile norvegiene au initiat, sambata, evacuarea cu elicoptere si nave de interventie a circa 1.300 de pasageri de pe o nava de croaziera, in urma defectarii unui motor in largul coastei norvegiene. Nu a fost semnalata nicio victima, pana in acest moment. "Nava de croaziera Viking Sky a lansat…

- Membrii Academiei de Științe a Ungariei au spus ca se tem ca libertatea academica este amenințata de un acord care ofera guvernului naționalist influența asupra instituțiilor de cercetare, relateaza Reuters. Vineri, președintele Academiei de Științe a Ungariei (MTA), Laszlo Lovasz, și ministrul…

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș a participat la invitația partenerului MI6 (Societatea Maghiara de Inovare și Eficiența Nonprofit Ltd) la aniversarea Programului Virtual Power Plant. Actiunea a avut loc in cursul zilei de 6 martie, la Parlamentul din Budapesta, in prezența președintelui…

- Manfred Weber, candidatul cap de lista al conservatorilor pentru viitoarele alegeri europene, a declarat pentru un ziar ca premierul ungar Viktor Orban trebuie sa opreasca retorica sa anti-UE daca dorește ca partidul sau, FIDESZ, sa ramâna în partidul conservator european PPE, potrivit Reuters,…