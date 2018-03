Stiri pe aceeasi tema

- Vremea se va raci accentuat in Capitala iar maxima termica nu va depasi sase grade Celsius, anunta Administratia Nationala de Meteorologie (ANM). Potrivit meteorologilor, se vor semnala precipitatii sub forma de ploaie, lapovita si ninsoare, in perioada 17 - 19 martie 2018.

- Andrei Nicolae, deputat de Prahova In urma cu 137 de ani, Mihai Eminescu punea in versuri un adevar milenar care a ținut acest popor cu radacinile temeinic infipte in pamantul scaldat de Dunare, strajuit de Carpați și imbogațit de Marea Neagra: „Imparați pe care lumea nu putea sa-i mai incapa / Au venit…

- Pericol pe Drumul Național 67 D spre Baia de Arama. Tot mai multe stanci s-au desprins de pe vedrsant și au ajuns pe carosabil. Peste 100 de tone de pietre și pamant au cazut pe șosea. Totul din cauza dezghețului și a ploilor din ultimele zile. Ieri s-a circulat in zona pe o singura banda, iar angajații…

- Mai multe gospodarii si terenuri agricole au fost inundate in localitatea Gurghiu, in urma revarsarii raului Orsova, a informat miercuri Inspectoratul Judetean pentru Situatii de Urgenta (ISU) Mures. Potrivit raportului operativ, in localitatea Gurghiu au fost inundate 20 de gospodarii, pivnitele a…

- Paraul Cormos a depasit, in cursul zilei de marti, cota de pericol in zona Baraolt, unde au fost inundate mai multe terenuri agricole, iar cotele paraului Varghis si ale raului Olt sunt in crestere, a informat conducerea Sistemului de Gospodarire a Apelor (SGA) Covasna. Directorul institutiei, ing.…

- Serviciile de securitate germane sunt in stare de alerta, urmarind orice indiciu de violenta impotriva unor obiective turce din Berlin, Stuttgart si din alte orase, a anuntat luni ministerul de interne, printr-o purtatoare de cuvant citata de

- Dieta de detoxifiere cu verdețuri de primavara Te simti obosit dupa o iarna lunga si grea? Atunci ai nevoie de o cura de vitaminizare cu verdeturi de primavara, care au si rolul de a detoxifia in mod natural organismul. Salata verde, urzicile si stevia sunt numai câteva dintre verdeturile…

- Dr. Quinn: Meditația – un obicei sanatos, care va poate imbunatați semnificativ calitatea vieții Știm, ziua are doar 24 de ore, din care medicii ne recomanda sa dormim 7 sau 8. Timpul care ne ramâne trebuie dramuit în așa fel, încât sa reușim sa mergem la serviciu, sa facem…

- Simulare Evaluarea Nationala | SUBIECTE si BAREM la matematica, clasa a VIII-a. Calendarul probelor Elevii de clasa a VIII-a au sustinut marti simularea pentru Evaluarea Nationala 2018, la proba de matematica. SUBIECTELE SI BAREMUL LA PROBA DE MATEMATICA: În…

- Zilele trecute, pe o trecere de pietoni de pe strada Cicio Pop, la intersecție cu Bulevardul Revoluției, o femeie care butona telefonul era sa ia pe capota mașinii... The post Atenție, copii! Parinții si bunicii va pun in pericol appeared first on Renasterea banateana .

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis sambata o atentionare nowcasting Cod galben de vant puternic in judetele Olt si Dolj, precum si in zona joasa a judetului Mehedinti, valabila pana la ora 17:00.

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis o noua alerta de vremea rea, valabila in mai multe judete, in urmatoarele ore.Astfel, potrivit prognozei ANM, pana la ora 12.00 este valabila o...

- Numarul intoxicațiilor cu metale grele este din ce in ce mai mare printre romani. Puțini știu insa ca o principala cauza este reprezentata chiar de hrana din farfurie, in special de peștii pescuiți din Dunare.

- Atentie soferi! Pentru prevenirea accidentelor rutiere, mai ales acum, pe timp de iarna, cand carosabilul este acoperit cu zapada si gheata, politistii recomanda conducatorilor auto sa se informeze despre conditiile meteo si starea drumurilor, atunci cand pornesc la drum. Viteza nu trebuie sa depaseasca…

- Gabriela Firea a anuntat ca scolile din Bucuresti sunt inchise luni si marti. Totodata, primarul Capitalei a spus ca aceasta perioada ar putea sa fie extinsa. Decizia a fost luata in contextul in care Bucuresti se afla sub avertizare cod portocaliu de ninsori si viscol. COD GALBEN Interval de valabilitate:…

- Pregatirile de nunta sunt pe cale sa se incheie la Palatul Kensington. Prințul Harry și Meghan Markle se pregatesc de marele eveniment ce urmeaza sa aiba loc in luna mai, insa acestia nu au prea multa liniste. Au devenit tinta teroristilor!

- Polițiștii Serviciului Rutier Teleorman au actionat la sfarșitul saptamanii trecute pe linia prevenirii si combaterii cauzelor generatoare de accidente rutiere, in acest sens fiind aplicate 85 de sancțiuni contravenționale in valoare de 41.850 lei. Totodata, au fost reținute 3 permise de conducere.…

- Meteorologii au emis, marti, o atentionare nowcasting Cod portocaliu de viscol, valabila in zone din judetul Caras-Severin, pe durata urmatoarelor ore. Conform Administratiei Nationale de...

- Alerta printre jandarmii și polițiștii din Ineu, județul Arad, dupa ce un elev de liceu a venit la școala cu un pistol. CANCAN.RO, SITE-UL NR. 1 DIN ROMANIA, a stat de vorba cu directoarea liceului unde s-a petrecut incidentul și a aflat toate detaliile. (VEZI ȘI: VIDEO EXCLUSIV. PABLO ESCOBAR AL ROMANIEI…

- Autoritatile portuare au intervenit in cursul noptii de marti spre miercuri pentru salvarea unei nave care transporta produse petroliere, pavilion Republica Moldova, la bordul caruia se aflau sapte persoane, dupa ce aceasta incepuse sa ia apa in sala masinilor.Directorul Exploatare din cadrul…

- Autoritațile portuare acționeaza pentru salvarea unei nave, sub pavilion Moldova, aflata la 16 mile marine travers de Constanța, care transporta produse petroliere, care a anunțat ca are probleme la sala motoare.

- ANM anunța ca la mijlocul saptamanii un ciclon de vreme rea va cuprinde o mare parte a țara. Meteorologii asteapta un ciclon dinspre Marea Mediterana care va aduce ploi si lapovita in sud si...

- În fiecare an, în tara intra aproximativ un milion de tone de fructe din import. Majoritatea vin la pachet cu pesticidele folosite ca sa reziste transportului. În multe cazuri, sunt tratate în exces cu chimicale și devin toxice, chiar daca aspectul lor este impecabil.…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, marti, o informare de vant puternic pentru sudul Banatului si zona montana inalta a Carpatilor Meridionali si de Curbura. Rafalele de vant vor depasi 90-100 km/h si trecator va ninge slab.

- Meteorologii au emis cod galben de fenomene periculoase in localitatile din judetele Bistrita-Nasaud si Maramures, valabil in urmatoarele ore.Administratia Nationala de Meteorologie a emis o...

- Tanarul ne-a scris ca a mers la ING Bank, sucursala de langa metrou Lujerului. A vrut sa scoata 100 de lei, iar banii au venit, printre altele, si in bancnote de 5 lei. Toate ca toate, doar ca acest bancomat nu era ca acelea obișnuite, cand practic iți sunt scoși banii automat. Nu, la bancomatul…

- Un tren de marfa a deraiat in aceasta dimineata in zona localitatii Balota din judetul Mehedinti. Din primele informatii, ar fi vorba despre un un tren incarcat cu motorina si benzina. Un vagon s-a rasturnat, iar alte 3 au sarit de pe sine. In zona intervin echipaje de la Inspectoratul de Urgenta.

- Radu Fonea, un violator din orașul Plopeni, județul Prahova, lasat sa iasa din puscarie in iulie 2017, este cautat de polițiști dupa ce, zilele trecute, ar mai fi comis un viol. Victima este o femeie de 49 de ani, pe care ar fi amenintat-o cu cutitul și ar fi violat-o. Fonea, in varsta de 56 de ani,…

- Fluviul Sena, care s-a revarsat peste strazile din Paris, a ajuns, luni dimineata, la aproximativ 5,82 metri, iar autoritatile se asteapta ca nivelul apei sa inceapa sa scada marti, informeaza site-ul postului BBC.

- Care erau subiectele zilei in urma cu un sfert de secoli, in 1992? DE LA O ZI LA ROMANIA SI "CACEALMAUA EMBARGOURILOR" 10 MILIARDE DE DOLARI PAGUBE DE PE URMA APLICARII REZOLUTIILOR ONU PRIVITOARE LA IRAK SI IUGOSLAVIA! Marile puteri se joaca cu noi... "DE-A BABA OARBA" ADICA SE FAC CA NU VAD CA DACA…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, duminica, mai multe atentionari nowcasting Cod galben de ceata si chiciura care vizeaza 21 de judete din sudul, sud-estul, vestul si nord-estul tarii,...

- Alerta de inundații în Paris a ramas în vigoare și azi, deoarece nivelul apei în Sena a continuat sa creasca, în urma unor ploi torențiale, scrie CNN. Astazi, nivelul apei în Sena a ajuns la cinci metri, dar exista temeri ca acesta ar putea…

- Nu blocati parcarile din Cluj! Riscati amenzi de pana la 2.500 lei FOTO Ocuparea locurilor de parcare cu diverse obiecte sau inscripții constituie contravenție și se sancționeazacu amenda de la 1.000 la 2.500 de lei. În cursul zilei de joi, 25 ianuarie 2017, politistii locali au desfasurat…

- ZILE LIBERE in 2018. Calendar al sarbatorilor legale Pe 24 ianuarie, romanii sarbatoresc "Mica Unire", iar ziua de miercuri este libera pentru toti romanii. Urmatoarele zile libere de care se vor bucura românii anul acesta sunt la jumatatea primaverii, de Paste. Urmeaza Ziua Muncii,…

- Potrivit ANM, in noaptea de marti spre miercuri au fost inregistrate temperaturi negative in toata tara, cea mai scazuta fiind de -21 de grade Celsius, in Radauti, judetul Suceava. Valorile termice nu au urcat mai mult de -1 grad, aceasta fiind si minima cea mai ridicata, inregistrata in localitatil…

- Atenție pe cine primiți inauntru! Doi varstnici din Sageata au ramas fara agoniseala de o viața dupa ce au primit in casa doi escroci care pretindeau ca vand tigai. Indivizii sunt cautați acum de poliție. Potrivit TV Sud-Est, soții Ciurea – oameni trecuți de 70 de ani – au fost pacaliți de doi escroci,…

- Peste 4.500 de politisti sunt pregatiti sa intervina miercuri in zonele afectate de vremea rea. Pe mai multe drumuri din judetele Harghita, Covasna, Arges, Gorj, Mehedinti, Hunedoara si altele s-a depus zapada, iar pe autostrazile A1, A2, A3 si A4 carosabilul este umed.

- Americanii David si Louise Turpin au fost inculpati pentru tortura si punerea in pericol a celor 13 copii ai lor. Cei doi au fost descoperiti, dupa ce o fiica al lor, de 17 ani, a reusit sa sune duminica la 911, iar apoi politistii au descoperit "casa terorii" din Perris, California.Anchetatorii…

- Un episod de iarna autentica pune stapanire pe Romania. Vremea se inrautateste de vineri seara, de la ora 22.00. Administratia Nationala de Meteorologie(ANM) a emis o avertizare de vreme rea, valabila pana duminica, 14 ianaurie, ora 16.00: intensificari ale vantului, precipitatii sub forma de ninsoare…

- Regimul termic estimat de meteorologi pentru urmatoarele doua saptamani va fi, in general, peste nivelul normal al perioadei, insa temperaturile vor scadea considerabil, iar precipitațiile se vor instala in majoritatea regiunilor țarii.

- Sute de calafeteni s-au strans in portul de la Dunare, pana la aceasta ora, unde asteapta sa inceapa slujba de Boboteaza. Inainte sa ajunga soborul de preoti, sarbatoarea a inceput cu un moment artistic oferit de ansamblul folcloric din Calafat. ...

- Administratia Nationala de Meteorologie a prelungit codul galben de vant si ninsori, duminica, pentru cinci judete din tara si a emis aceeasi avertizare pentru inca un judet. Este cod galben de vant si ninsori pana la ora 17 in zonele de munte din judetele Buzau, Prahova, Arges si Dambovita.…

- Potrivit meteorologilor, in zona montana inalta a judetelor Mehedinti, Gorj si Valcea vantul va prezenta intensificari locale ce vor atinge la rafala 80-90 km/h viscolind ninsoarea si spulberand zapada. De asemenea, vizibilitatea va fi redusa, iar pe arii restranse se va semnala ninsoare. Tot…

- Pana duminica seara, la ora 22.00, in toata tara este valabila o informare meteo de precipitatii mixte si polei, cu mentiunea ca, pentru zonele montane, sunt prognozate și ninsori viscolite.

- Ciorbe, fripturi și sarmale, de Craciun le gatim toate cu carne de porc. E o tradiție la romani, dar daca nu suntem atenți de unde cumparam carnea, ne putem imbolnavi de trichineloza, o boala care poate duce la complicații mortale

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane anunta ca, duminica dimineata, pe A3 Bucurest - Ploiesti, traficul rutier este ingreunat din cauza ploii. In zona kilometrului 34 s-a acumulat apa pe carosabil. Politistii le recommanda conducatorilor auto ca fiecare manevra…