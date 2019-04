Alerta pe calea ferata. Sunt probleme la o locomotiva. Pompierii ISU Galati, chemati in ajutor

Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii militari din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Galati intervin, marti seara, pentru lichidarea unui incendiu izbucnit la un depozit de deseuri metalice aflat in Portul Docuri din Galati, a declarat purtatorul de cuvant al ISU Galati, Eugen Chirita, informeaza Agerpres.Citește…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Delta al Judetului Tulcea au fost solicitati sa intervina in aceasta dupa amiaza in localitatea Bestepe, judetul Tulcea. Potriovit ISU Delta, Detasamentul de Pompieri Tulcea intervine in localitatea Bestepe, pentru limitarea efectelor unui…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea al Judetului Constanta au fost solicitati sa intervina in aceasta seara in localitatea Ovidiu, judetul Constanta. Potrivit ISU Dobrogea un solar a fost cuprins de flacari. ...

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea al Judetului Constanta au fost solicitati sa intervina pentru stingerea unui incendiu in localitatea Istria. Potrivit ISU Dobrogea stuful si vegetatia uscata din spatele cetatii Histria au fost cuprinse de flacari. ...

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea al Judetului Constanta au fost solicitati sa intervina in localitatea Constanta .Potrivit ISU Dobrogea, un incendiu a cuprins vegetatia uscata la intersectia strazilor Petru Cercel cu Brizei. ...

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea al Judetului Constanta au fost solicitati in aceasta seara sa intervina pentru stingerea unui incendiu din Navodari, judetul Constanta. Potrivit ISU Dobrogea, un apartament de pe strada Sanatatii a fost cuprins de flacari. Apartamentul…

- ACTIVITATE…Pompierii militari din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta “Podul Inalt” al judetului Vaslui au intervenit in ultimele zile in 31 misiuni. Dintre acestea, 25 de interventii au fost ale echipajelor de prim ajutor calificat pentru acordarea asistentei medicale de urgenta. De asemenea,…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea al Judetului Constanta au fost solicitati sa intervina pentru stingerea unui incendiu izbucnit in localitatae Cumpana. Potrivit ISU Dobrogea o locuinta a fost cuprinsa de flacari. Din primele informatii focul a pornit de la o anexa…