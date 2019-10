Alertă! Patru persoane, ucise în bătaie de acelaşi atacator Poliția a mai anunțat ca o a cincea victima, ranita grav, a fost dusa la spital. Atacul a avut loc in zona Chinatown din sudul Manhattanului, a declarat Stephen Hughes, de la politia din Manhattan, sambata, intr-o declaratie pentru presa. Presupusul autor a fost identificat rapid de martori si arestat. Acesta avea in posesia lui o bara de fier. Aparent victimele dormeau cand au fost lovite in cap cu bara de fier, a spus inspectorul Michael Baldassano. "In acest moment mobilul pare sa fie o agresiune oarba, nimeni nu a fost vizat din cauza culorii pielii, a varstei sau a ceva asemanator",… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Patru barbati fara adapost au fost batuti pana la moarte vineri seara in New York, a informat politia locala, care l-a arestat pe presupusul autor al acestor agresiuni, un barbat de aceeasi conditie, in varsta de 24 de ani, transmite AFP, potrivit AGERPRES.Citește și: VIDEO Carnagiu pe o șosea…

- Ambasada Olandei reactioneaza in cazul fetitei rapite si ucise la Gura Sutii, suspectul fiind un cetatean olandez, si asi exprima regretul, anuntand ca autoritatile din ambele tari sunt in contact direct pe acest subiect.”Cu mare regret, Ambasada Regatului Olandei a aflat despre moartea tragica…

- Presedinta comisiei electorale ruse a fost agresata in noaptea de joi spre vineri de un barbat care i-a patruns in locuinta si a tras asupra ei cu un pistol cu electrosocuri, a anuntat politia rusa, relateaza AFP potrivit Agerpres. Atacul a vizat-o pe Ella Pamfilova in jurul orei 01.30 dimineata…

- Un automobil marca BMW seria 6, in valoare de 40.000 de euro, care era cautat de autoritațile din Marea Britanie, a fost descoperit de polițiștii de frontiera Maramureș la Borșa. Mașina a fost descoperita in curtea unui imobil din Borșa. Polițiștii de frontiera s-au deplasat la locația respectiva, iar…

- Manhattan a fost în stare de alerta pentru mai bine de doua ore vineri dimineața când au fost descoperite la metrou trei obiecte suspecte, care s-au dovedit a fi niște inofensive oale de fiert orez, relateaza AFP.Alerta a fost data aproximativ la ora 7.00, ora locala, (11.GMT), când…

- Noua persoane si atacatorul au fost ucise intr-un schimb de focuri in Dayton, Ohio (nord-vestul Statelor Unite), a anuntat politia duminica dimineata. ''Atacatorul este mort. Alte noua persoane au fost ucise. Cel putin 16 persoane au fost spitalizate din cauza ranilor'' , a declarat politia pe Twitter.…

- "Alerta de focuri de arma. Nu va apropiati de galeria comerciala Cielo Vista. Situatia este in desfasurare", a scris politia pe Twitter. Conform presei locale, focurile de arma au avut loc intr-un supermarket Walmart. In SUA au loc deseori atacuri armate Marti, doua persoane…

- O angajata a unui centru de asistenta sociala din orasul croat Djakovo a fost ucisa, iar un alt angajat a fost grav ranit marti de un atacator inarmat cu un pistol, a anuntat Ministerul de Interne pe Twitter, relateaza DPA, potrivit agerpres.ro.Politia a precizat ca este in cautarea unui suspect,…