- Comisiile reunite de economie, buget și juridica ale Camerei Deputaților au dat, ieri, un aviz favorabil pentru proiectul de lege care modifica Legea privind plafonarea dobanzilor, informeaza MEDIAFAX.Proiectul de lege avizat prevede completarea Ordonanței Guvernului nr. 13/2011 privind dobanda ...

- Plenul Camerei Deputaților a adoptat, in calitate de for decizional, un proiect de lege privind instituirea zilei de 16 iunie ca zi a limbii romani.Potrivit legii, anual, cu prilejul sarbatoririi zilei limbii romani, in localitatile in care traiesc romi, se organizeaza manifestari culturale, iar…

- Proiectul de lege privind sistemul public de pensii va fi dezbatut, luni, la ora 16.00, de Comisia pentru munca si protectie sociala din cadrul Camerei Deputaților, dupa ce partidele din opoziție au depus mai multe amendamente la acest proiect.

- Francezii care sunt prinsi ca fumeaza marijuana ar putea scapa mai ușor, chiar și de inchisoare, dupa ce Parlamentul a aprobat un proiect de lege in acest sens, initiat de partidul președintelui Emmanuel Macron, proiect care urmeaza sa intre si la votul final. Astfel, francezii care vor fi prinsi ca…

- Plenul Camerei Deputatilor a adoptat miercuri propunerea legislativa privind masurile de control al tuberculozei, conform careia persoanele diagnosticate cu aceasta afectiune sa beneficieze de concediu si indemnizatie pentru incapacitate temporara de munca pana la vindecare, scrie Mediafax. Proiectul…

- Plenul Camerei Deputaților a adoptat, miercuri, un proiect de lege potrivit caruia executarea pedepselor la domiciliu se poate realiza doar in cazul condamnarilor de maxim un an, cu excepția faptelor comise cu violența, iar condamnații primesc dreptul sa participe la inmormantarea rudelor.Proiectul…

- Plenul Camerei Deputaților a aprobat, miercuri, ordonanța care desfiinteaza Autoritatea Metropolitana de Transport Bucuresti din subordinea Ministerului Transporturilor și muta atribuțiile privind transportul public rutier in sarcina Primariei Capitalei. Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a spus…