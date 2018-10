Stiri pe aceeasi tema

- Liviu Dragnea a contestat la Curtea de Apel Bucuresti hotararea Colegiului de conducere al Inaltei Curti de Casatie si Justitie privind constituirea completelor de cinci judecatori. Pana in prezent, nu a fost stabilit un termen de judecata, dosarul fiind inregistrat pe data de 5 octombrie. La instanta…

- Direcția Naționala Anticorupție (DNA) a cerut redeschiderea unui dosar Tel Drum, inchis in urma cu 5 ani, anunța Antena3. Magistrații ICCJ vor decide maine daca vor da curs acestei solicitari sau daca vor decide sa respinga cererea procurorilor.DNA a solicitat Inaltei Curti sa confirme redeschiderea…

- Claudiu Manda, președintele Comisiei parlamentare de Control al SRI, a prezentat, marți seara, o informație primita pe surse, fiind vorba despre evoluția anchetei de la Parchetul General in care se investigheaza intervenția Jandarmeriei la protestul din 10 august."Am primit un mesaj, pe surse.…

- Procurorii de la Parchetul General anunța ca s-a inceput urmarirea penala in rem in dosarul deschis luni legat de masurile autoritaților in cazul pestei porcine. "La Secția de urmarire penala și criminalistica din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție a…

- Procurorii de la Parchetul General au in lucru un dosar privind epidemia de pesta porcina, cauza fiind inregistrata luni, potrivit unor surse judiciare.Ancheta a fost deschisa ca urmare a unei autosesizari la care a fost adaugata și o plangere penala. Anchetatorii investigheaza motivele…

- Iohannis a vorbit, vineri, pentru prima oara, despre presupusa tentativa de asasinat la adresa lui Liviu Dragnea. Președintele Romaniei a declarat, inainte de ședința informașa a PNL, de la Sibiu, ca nu a fost informat niciodata despre așa ceva și ca „omul are fricile, obsesiile și coșmarurile unui…

- Fostul ministru de Interne Gabriel Oprea a fost audiat, joi, la Parchetul General, el spunand ca a dat declaratii ca martor in dosarul privind copierea unor documente. Dosarul a fost redeschis in urma unei plangeri a unui fost angajat al Ministerului de Interne, Mihai...

- Procurorii Parchetului de pe langa Curtea de Apel Suceava au declanșat o ancheta penala in cazul accidentului aviatic din judetul Suceava, dosarul penal fiind deschis in rem pentru infractiuni de “incalcare de catre personalul aeronautic a indatoririlor de serviciu sau neindeplinirea lor”.Procurorii…