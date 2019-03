Alertă. O navă comercială a fost deturnată în Marea Mediterană Corriere della Sera și agențiile italiene de știri au transmis ca 108 persoane au fost preluate de nava de marfa Elhiblu 1 iar aceștia au deturnat nava cand a devenit clar ca intenționeaza sa le aduca inapoi in Libia. "Aceștia nu sunt migranți aflați in primejdie, sunt pirați, vor vedea Italia doar printr-un telescop", a declarat Matteo Salvini, deputatul extremist din Italia. Un purtator de cuvant al forțelor armate ale Maltei a confirmat ca nava a fost deturnata și a declarat ca autoritațile malteze monitorizeaza evenimentul și ca nu ar fi permis sa ancoreze in Malta. "Este… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

