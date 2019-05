Stiri pe aceeasi tema

- Mena Mangal, fosta prezentatoare de televiziune și consilier cultural in parlamentul din Afganistan, a fost impușcata mortal, sambata in Kabul, scrie The Guardian. Jurnalista se indrepta spre munca, sambata dimineața, cand a fost atacata de mai multe persoane care au impușcat-o. Poliția din Kabul a…

- Concret, Phoenicia Hotels angajeaza, cu contract de munca pe perioada nedeterminata, pe posturile de consilier economic, consilier juridic, consilier marketing si PR, bucatar, bucatar sef, cofetar. Angajatorii ofera salarii cuprinse intre 3.000 de lei si 10.000 de lei lunar "in mana" si cazare oamenilor…

- Kelly Jobanputra, in varsta de 40 de ani, a murit intr-un tragic accident. Jurnalista a fost lovita de un tren pe linia dintre Swindon și Didcot Parkway, Marea Britanie, in jurul orei 15:00, vineri, 26 aprilie. Circumstanțele in care s-au produs accidentul sunt inca neclare. Fosta prezentatoare de la…

- O tanara jurnalista din Irlanda de Nord și-a gasit sfarșitul intr-un mod cumplit! Aceasta a fost victima unui schimb de focuri, iar autoritațile sunt de parere ca este vorba de un atac terorist.

- Plenul Reunit al Parlamentului a votat, miercuri, propunerea PSD, Constantin-Florin Mitulețu-Buica, pentru funcția de președinte al Autoritații Electorale Permanente. Presedintele AEP este desemnat pentru un mandat de 8 ani, care poate fi reinnoit o singura data, conform Mediafax.Au fost 252…

- GROAZNIC… Un muncitor de 56 de ani, din Barlad, lucrator la SC Rulmenti SA Barlad, a murit sub ochii colegilor din sectia Strungarie, strivit de malaxorul la care lucra, dupa ce a cazut intr-un canal. Barbatul a ramas prins in malaxor, fiind sfasiat de utilaj. La fata locului s-a deplasat prefectul…

- Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca a lansat un avertisment pentru toate persoanele care iși cauta un loc de munca in afara țarii. ANOFM ii atentioneaza pe toti romanii care doresc sa munceasca in strainatate sa nu apeleze la serviciile de intermediere oferite de diverse persoane fizice,…

- Caz halucinant! O femeie in varsta de 39 de ani, mama a patru copii, a fost injunghiata mortal pe strada chiar in fata fetitei pe care o ducea la gradinita. Totul a avut loc in Surrey, Marea Britanie.