Stiri pe aceeasi tema

- Liderul nord-coreean Kim Jong Un a adoptat o atitudine sfidatoare fata de esecul summitului de la Hanoi cu presedintele american Donald Trump, sustinand ca Phenianul ar putea contracara efectele sanctiunilor internationale, relateaza joi media oficiale nord-coreene. Acesta este primul…

- Presedintele american Donald Trump si liderul nord-coreean Kim Jong Un se vor intalni probabil si a treia oara, dupa summiturile de la Singapore si Hanoi, sustine o oficialitate din SUA, citata luni de Reuters. Andrea Thompson, subsecretar de stat pentru controlul armamentelor si securitate…

- Presedintele sud-coreean Moon Jae-in le-a cerut luni SUA si Coreii de Nord sa reia cat mai rapid discutiile cu privire la denuclearizare, dupa esecul summitului dintre Donald Trump si Kim Jong Un, desfasurat saptamana trecuta la Hanoi, transmite AFP. In urma cu doi ani, cand a devenit presedinte, Moon…

- Presedintele american Donald Trump a plecat luni de la Washington catre Vietnam, la al doilea sau summit cu dictatorul nord-coreean Kim Jong Un, dupa ce a indemnat din nou regimul stalinist izolat la ”denuclearizare”, relateaza AFP.Avionul prezidential american Air Force One a decolat de la…

- Douazeci si cinci de tari au promis sa acorde un ajutor in valoare de 100 de milioane de dolari Venezuelei, tara care se confrunta cu lipsuri severe si subnutritie, a anuntat joi John Bolton, consilierul pentru securitatea nationala al presedintelui american, Donald Trump, dupa conferinta Organizatiei…

- Donald Trump, președintele Statelor Unite ale Americii, a prezentat aseara Starea Națiunii. In discursul sau susținut in fața Congresului, Trump a atins mai multe subiecte sensibile: a promis ca va lupta pentru eradicarea HIV in SUA in urmatorii zece ani, a vorbit despre China, despre discuțiile cu…

- "In cadrul diplomatiei noastre indraznete, ne continuam efortul istoric pentru pace in Peninsula Coreeana", a declarat el in fata Congresului, oficializand data si locul celei de-a doua intalniri, dupa summitul istoric dintre cei doi lideri, la 12 iunie, in Singapore. Totodata, Donald Trump…

- Intr-un interviu acordat televiziunii Fox News, preluata de Xinhua, seful diplomatiei de la Washington a adaugat ca trimite o echipa care "este chiar acum pe drum intr-acolo pentru (...) inca un pas substantial, nu doar catre denuclearizarea Peninsulei (Coreea - n. red.) ci si catre un viitor mai…