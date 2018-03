Stiri pe aceeasi tema

- La Unitatea 2 de la Cernavoda s-a inregistrat o noua avarie joi dimineața. Astfel, Centrala nucleara de la Cernavoda funcționeaza doar cu Unitatea 1. Este a doua avarie intr-un interval de patru zile. Pe 25 martie, au fost probleme atat cu Unitatea 1, cat și cu Unitatea 2.

- S.N. Nuclearelectrica SA ldquo;SNN" anunta ca Unitatea 1 a CNE Cernavoda a fost reconectata la Sistemul Energetic National in dimineata zilei de 27 martie 2018, urmand sa atinga puterea nominala in seara aceleasi zile. Potrivit unei infoirmari a SN Nuclearelectrica, decizia de a opri controlat Unitatea…

- Hidrologii au emis, luni, o avertizare Cod portocaliu de inundatii, valabila pâna pe 6 aprilie, pe fluviul Dunarea atât pe sectorul aval Calafat - Oltenita, cât si pe sectorul Cernavoda - Galati si în Delta Dunarii.

- Unitatea 2 a centralei de la Cernavoda a revenit la putere nominala. Unitatea 2 a CNE Cernavoda a revenit la putere nominala in dimineata zilei de luni, informeaza Nuclearelectrica. Duminica dupa-amiaza, compania anunta reducerea la 55% a puterii a Unitatii 2, pentru inlocuirea unei piese (rulment)…

- Centrala nucleara elvetiana din Beznau, cea mai veche din lume, a repornit primul sau reactor, dupa ce acesta fusese oprit in martie 2015 din motive tehnice, a anuntat marti firma care gestioneaza centrala, Axpo, citata de AFP.

- Repararea centralei de la blocurile ANL din strada Pinului, din Focșani, va fi finalizata saptamana aceasta, intarzierea fiind datorata procedurilor de achiziție publica. Reprezentanții Primariei Focșani ne-au spus ca avaria de la centrala termica, prin care erau asigurate caldura și apa calda in aceste…

- Tara vecina ar urma sa decida pana la mijlocul acestui an daca va continua sau va pune capat planurilor de reluare a constructiei unei noi centrale nucleare la Belene, un proiect estimat la cel putin 10 miliarde euro. In 2008, compania rusa Atomstroyexport si compania energetica de stat NEK au semnat…

- Producatorul de energie Nuclearelectrica (simbol bursier SNN), care opereaza centrala nucleara din Cernavoda, si-a planificat investitii de 1,8 miliarde lei pana in 2020, din surse proprii, din care bugetul pentru investitii in acest an se ridica la 515,25 milioane lei, potrivit unor documente aprobate…

- Potrivit Consiliului Judetean, saptamâna viitoare se va trimite studiul de oportunitate la Consiliul Concurentei, urmeaza apoi achizitia serviciilor de evaluare pentru a vedea daca Drumuri si Poduri Judetene îndeplineste testul investitorului privat prudent si abia atunci, daca va îndeplini…

- Anton Anton, ministrul Energiei, a declarat ca s-a intalnit ”in lift” cu investitorii chinezi cu care statul negociaza realizarea reactoarelor 3 și 4 de la Cernavoda, proiect de 6,5 miliarde de euro care bate pasul pe loc de patru ani. Reamintim, Nuclearelectrica a ales in 2014 grupul China General…

- La Vatra Dornei, centrala termica pe deșeuri din lemn nu poate funcționa din cauza multiplelor defecțiuni la rețeaua de alimentare cu energie electrica. Anunțul a fost facut de primarul Ilie Boncheș, prin intermediul unui comunicat. El subliniaza ca municipalitatea iși cere scuze pentru disconfortul…

- Secretarul de stat in ministerul Energiei, Robert Tudorache, membru al comisiei de negociere cu partea chineza, din partea statului roman, a declarat, astazi, la Constanța ca lucrarile de construcție a reactoarelor 3 și 4 ale Centralei Nuclearelectrice de la Cernavoda vor incepe pana in 2020.

- Robert Tudorache, aflat la Constanta pentru o vizita la sediul Oil Terminal, a spus ca se negociaza prelungirea memorandumului cu partea chineza pentru realizarea reactoarelor 3 si 4 la Cernavoda. “Suntem cu prelungirea memorandumului de intelegere pe inca sase luni. Deja am rezolvat undeva…

- Informare Aparegio Gorj anunța consumatorii de apa din zona de Nord a orașului Targu-Jiu de faptul ca, in urma unei avarii aparute la conducta principala de distribuție din premo cu diametrul de 600 mm, alimentarea cu apa va fi intrerupta cel puțin 8 ore. Echipele Aparegio sunt mobilizate pentru aceasta…

- Noua politica nucleara emisa, vineri, de administrația președintelui SUA, Donald Trump, se opune total reducerii graduale a armelor nuclear, așa cum iși dorea Barack Obama, fostul șef de stat american. Tratatul incheiat acum opt ani de fosta administrație cu președintele rusDmitri Medvedev, intra in…

- "Nu cred așa ceva", a fost prima reacție a noului ministru al Turismului, Bogdan Trif, atunci cand a aflat de la reporterul Profit.ro ca site-ul romania.travel nu mai funcționeaza. In scurt timp, insa, a revenit cu o declarație in care a explicat ce se intampla cu portalul oficial de turism al Romaniei.…

- Centrala termica pe biomasa a municipiului Suceava care alimenteaza cu caldura si apa calda 60.000 de clienti din 20.000 de locuinte plus alte 2.000 de firme și instituții bugetare este la un pas de inchidere. Avertismentul privind riscul iminent de oprire a centralei a fost dat printr-un comunicat…

- Un document-cheie privind strategia nucleara americana confirma faptul ca Rusia pune la punct cea mai puternica arma nucleara dezvoltata din 1961 incoace. Revizuirea Politicii Nucleare a SUA (Nuclear Posture Review, NPR) este un document aflat inca in lucru, dar intr-o copie a acestui proiect scursa…

- Oamenii legii au stabilit cauza incendiului produs la scoala din Magheresti. Centrala termica a explodat, apoi totul a luat foc. Flacarile au cuprins mai intai acoperisul care s-a prabusit, din cladire ramanand doar zidurile....

- Cel mai mare site din lume a picat in aceasta dupa-masa! Facebook s-a intrerupt complet pentru utilizatorii din Romania. Site-ul și aplicația nu au mai funcționat dupa ora 15.00. Aceeași situație a putut fi constatata și pe Instagram, un site ce aparține de Facebook.at least…

- Producatorul de energie Nuclearelectrica (simbol bursier SNN), care opereaza centrala nucleara din Cernavoda, a anuntat duminica seara ca Unitatea 2 functioneaza la putere nominala incepand din seara zilei de duminica, ora 22:15, relateaza news.roPuterea Unitatii 2 CNE Cernavoda a fost redusa…

- Capacitatea de productie este, in momentul de fata, de 20 de tone/ora, dar investitorul chinez intentioneaza sa dezvolte noi capacitati de productie. Pentru ca lignitul folosit este desulfurat si mirosul specific carbunelui dispare, brichetele fabricate in localitatea gorjeana Pestisani pot fi folosite…

- Pentru remedierea unei avarii la conducta principala de distributie a orasului Cernavoda, cu diametrul de 600 mm, de pe strada Nicolae Titulescu, SC RAJA SA a fost nevoita sa intrerupa furnizarea apei potabile astazi, 09 ianuarie 2018, in intervalul orar 13,00 18,00. Sunt afectati utilizatorii din cartierul…

- Este alerta maxima intr-o comuna prahoveana, dupa ce un piroman ar fi incendiat șapte case in ultima perioada. Inițial, locuitorii din comuna Calugareni au crezut ca este vorba de un incendiu propriu-zis, insa cand au urmat și celelalate locuințe, astfel ca oamenii au intrat in panica. Autoritațile…

- Centralele nucleare folosesc puterea radioactivitatii, adica a emisiei de radiatii specifice unor anumite tipuri de atomi. Pentru a afla cum functioneaza o centrala nucleara puteti citi acest articol. Dar radiatiile sunt periculoase, nu? Cat de periculos este sa lucrezi intr-o centrala nucleara? Cat…

- Nuclearelectrica SA anunta organizarea si desfasurarea unei proceduri pubice pentru atribuirea contactului de achizitii a Serviciilor tehnice pentru testarea eficientei de retinere a filtrelor HEPA si a filtrelor cu carbune activ utilizate in Sistemele de Ventilatie ale Centralei. Valoare estimata totala…