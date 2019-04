ALERTĂ MONDIALĂ, schimb de focuri între India şi Pakistan, două superputeri nucleare Schimbul de focuri dintre fortele pakistaneze si cele indiene a avut loc in zona Liniei de Control (granita de facto dintre Kashmirul indian si cel pakistanez, n.r.) si vine in contextul unei situatii tensionate la granita dintre cele doua puteri nucleare. Soldatii au fost ucisi in regiunea Rawalakot din Kashmirul pakistanez, potrivit Armatei Pakistanului. Confruntarea armata vine la doar o zi dupa ce o persoana a fost ucisa si cinci au fost ranite in urma unui bombardament desfasurat de India in regiunea Nezapir din Kashmirul pakistanez. Situatia in Kashmir, regiune disputata… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Principalul suspect in cazul atacului efectuat, in luna februarie, in regiunea Kashmirului indian, in urma caruia 46 de militari indieni au murit, se numara printre cei trei militanti ucisi de fortele de securitate, relateaza site-ul agentiei Dpa. Mudasir Ahmed Khan, in varsta de 23 de ani,…

- Ambasadorul Pakistanului la Washington a deplans miercuri faptul ca SUA nu au pus in cauza in mod clar India pentru escaladarea tensiunilor in disputata regiune Kashmir, estimand ca pozitia americana ''a incurajat'' autoritatile indiene, relateaza AFP, potrivit Agerpres. Situatia s-a agravat…

- Ambasadorul Pakistanului la Washington a deplans miercuri faptul ca SUA nu au pus in cauza in mod clar India pentru escaladarea tensiunilor in disputata regiune Kashmir, estimand ca pozitia americana ''a incurajat'' autoritatile indiene, relateaza AFP. Situatia s-a agravat intre India…

- Pakistanul a transmis, miercuri ca a intreprins lovituri aeriene in Kashmir si a doborat doua avioane de lupta indiene in spatiul aerian pakistanez. Incidentul are loc dupa ce India a efectuat, marti, o "lovitura preventiva" impotriva principalei tabere de antrenament de pe teritoriul pakistanez a gruparii…

- Pakistanul a confirmat miercuri ca a efectuat raiduri aeriene in Casmirul Indian si a doborat doua avioane militare indiene in spatiul aerian pakistanez, scrie Reuters. 'Astazi, Fortele aeriene pakistaneze au intreprins lovituri dincolo de Linia de Control venind din interiorul spatiului aerian…

- Statele Unite au lansat un apel Indiei si Pakistanului, doua puteri nucleare pe care le opun puternice tensiuni, sa dea dovada de "retinere", îndemnând Islamabadul sa actioneze împotriva "grupurilor teroriste" de pe teritoriul sau, relateaza AFP, citat de Agerpres.…

- Patru persoane, dintre care doi copii, au fost ucise marți în urma unui schimb de focuri între militari indieni și pakistanezi de-a lungul liniei de demarcație care separa cele doua parți ale Cașmirului, sub control indian și pakistanez, în sectorul Nakyal, au anunțat autoritațile…

- Autoritațile din India au reținut 23 de persoane suspectate ca ar avea legatura cu gruparea terorista care a revendicat atentatul din Kashmirul indian, soldat cu 44 de morti, a informat duminica un oficial din cadrul Poliției, relateaza site-ul postului CBC citat de Mediafax.Printre cei 23 de barbați…