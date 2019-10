ALERTĂ MONDIALĂ: Petrolier iranian, lovit de rachete Un petrolier iranian a fost lovit vineri de doua presupuse rachete in timp ce nava se afla la circa 100 de km de portul saudit Jeddah, incident care a provocat o scurgere de petrol in Marea Rosie, a indicat operatorul vasului, citat de AFP si Reuters.



Compania nationala iraniana (National Iranian Tanker Company /NITC/), operatorul administrativ al flotei de petroliere in Iran, a indicat intr-un comunicat ca cele 'doua explozii' care au lovit carena navei au fost 'probabil provocate de lovituri cu rachete'.



'Toti membrii echipajului sunt vii si nevatamati', a adaugat NITC,…

Sursa articol si foto: rtv.net

