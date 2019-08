Stiri pe aceeasi tema

- Doua statii pentru masurarea nivelului radioactivitatii au fost oprite dupa explozia unei rachete cu propulsie nucleara in nordul Rusiei, anunta Organizatia Tratatului de Interzicere Completa a Testelor Nucleare, situatie care genereaza preocupari referitoare la ascunderea

- Explozia de joi de la baza militara din regiunea rusa Arhanghelsk s-ar fi produs in timpul testarii unei rachete cu propulsie nucleara. De aceasta parere sunt mai multi experti internationali.

- MAE distribuie, alaturi de aceasta declaratie, si mesajul secretarului general al NATO, Jens Stoltenberg, de vineri, cand tratatul a incetat. "Astazi, Tratatul INF a incetat sa existe. Rusia este singura responsabila pentru decesul Tratatului. NATO va raspunde intr-o maniera moderata si responsabila…