- Cel putin un protestatar palestinian a fost ucis, iar alti zeci au fost raniti în confruntari cu armata israeliana produse vineri dupa-amiaza la frontiera Fâsiei Gaza cu Israelul, relateaza site-ul Ynetnews.com citat de Mediafax.Bilantul preliminar al confruntarilor este de un mort si…

- Peste 400 de rachete au fost lansate, inceptand de sambata dimineata, din Gaza spre Israel, iar fortele armate israeliene au ripostat, iar in confruntari au murit un israelian si sapte palestinieni, scrie Haaretz. Rachetele au ajuns pana in Be’er Sheva, aflat in centrul Israelului. Israelul a lovit…

- Armata israeliana a bombardat, sambata, pozitii Hamas din Fasia Gaza, ca riposta la o serie de rachete lansate spre teritoriul israelian, dupa ce patru palestinieni au murit, iar un militar israelian a fost ranit in urma confruntarilor produse vineri dupa-amiaza, ...

- Un individ din Fasia Gaza a tras focuri de arma, vineri, spre militari israelieni, in zona de frontiera, armata israeliana atacand, in replica, pozitii ale miscarii islamiste Hamas din teritoriul palestinian.Conform unor surse citate de site-ul Ynetnews.com, un individ a tras focuri de arma…

- Israelul a efectuat noi bombardamente, ca riposta la atacuri lansate de palestinieni dupa armistițiu. Dupa declararea unui armistițiu, militanții palestinieni au lansat marți dimineața aproximativ 30 de rachete spre sudul Israelului, au anunțat autoritațile militare de la Tel Aviv. In replica, forțele…

- Armata israeliana a lansat luni, la finalul dupa-amiezii, o serie de atacuri aeriene în Fâșia Gaza, ca represalii la tirul unei rachete, soldat cu șapte raniți în nordul Tel-Avivului, în cursul nopții, potrivit unor martori și armatei israeliene, scrie AFP.Elicoptere…

- Martori intervievati de aceasta agentie au auzit explozii in Gaza. Oficialitati din serviciile de securitate israeliene si presa Hamas afirma ca unul din obiectivele lovite de israelieni este o baza navala la vest de orasul Gaza, iar altul - o tabara de antrenament a Hamas din nordul Fasiei Gaza,…

- Potrivit unui comunicat al armatei israeliene, palestinieni au lansat incarcaturi explozive asupra barierei de securitate dintre teritoriul israelian si Fasia Gaza, iar una dintre incarcaturi a provocat declansarea sistemului de alarma din sudul Israelului, sambata seara tarziu.Fasia Gaza…