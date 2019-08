Stiri pe aceeasi tema

- Aproape un sfert din populatia lumii, care traieste in 17 tari, este in situatia de penurie de apa grava, aproape de "ziua zero" in care nicio picatura de apa nu va mai curge de la robinet, potrivit unui raport dat publicitatii marti, informeaza AFP. Harta stabilita de World Resources Institute (WRI)…

- Gardienii Revolutiei din Iran au anuntat, vineri, capturarea unui petrolier britanic in Stramtoarea Hormuz, relateaza site-ul cotidianului Le Figaro. Nava Stena Impero a fost oprita de Gardienii Revolutiei pentru "nerespectarea codului maritim international, la solicitarea Autoritatii portuare…

- Adoptarea si promulgarea Legii pensiilor deschide perspectiva largirii deficitului bugetar la 5,4% in 2021, iar in perioada urmatoare tema va fi modul in care ajustam acest deficit, a declarat,joi, economistul-sef al BCR, Horia Braun, in cadrul unei conferinte de presa, conform Agerpres.Citește…

- Populatia mondiala care sufera de obezitate a depasit-o pentru prima oara pe cea care sufera de foame, potrivit datelor preliminare publicate luni de Organizatia pentru Alimentatie si Agricultura a Natiunilor Unite (FAO - Food and Agriculture Organization of the United Nations), intr-un comunicat…

- Pentagonul va prezenta Casei Albe planuri privind trimiterea a pana la 10.000 de militari suplimentari in Orientul Mijlociu, o actiune care are rolul consolidarii capacitatilor in contextul amenintarilor iraniene, afirma oficiali americani citati de agentia Associated Press.Oficialii citati…