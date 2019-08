Stiri pe aceeasi tema

- Alerta dupa ce politistii Serviciului de Investigații Criminale au fost sesizati despre disparitia unei minore, de 15 ani, din Timișoara. ”La data de 03 august a.c., Tunsu Andreea ar fi plecat de la domiciliul sau din Timișoara, iar pana in prezent nu a mai revenit. Semnalmente: inalțime 1.70 m, constituție…

- O familie din Timișoara este in culmea disperarii, dupa ce fata lor in varsta de 15 ani a plecat de acasa și nu mai este de gasit pana la ora actuala. Andreea Tunsu in varsta de 15 ani a plecat de la domiciliul sau din Timișoara in urma cu doua zile, in data de 3 ... The post Minora disparuta in Timișoara!…

- Adolescenta de 16 ani din Tulcea, care a fost data disparuta in urma cu opt zile, a fost gasita marți in județul Arad, unde plecase sa-și viziteze niște prieteni. Polițiștii din Tulcea au precizat ca fata a fost internata intr-un centru de primire a minorilor și a fost anunțata familia. Potrivit anchetatorilor,…

- Polițiștii din Tulcea cauta o fata de 16 ani, care a plecat de acasa in data de 23 iulie și nu a mai revenit, transmite MEDIAFAX.Citește și: Cata incompetența la Caracal! Cine a descoperit, de fapt, locul de unde a sunat Alexandra Potrivit reprezentanților IPJ Tulcea, politistii Serviciului…

- Politistii Serviciului de Investigații Criminale efectueaza verificari in vederea depistarii unei femei, de 61 de ani, disparuta de pe raza municipiului Timișoara. In data de 18 iulie a.c., numita ROȘCA MARIA, ar fi plecat de la domiciliul sau din municipiul Timișoara, splaiul Nicolae Titulescu, iar…

- Politistii Serviciului de Investigații Criminale efectueaza verificari in vederea depistarii unei tinere in varsta de 18 de ani, disparuta de pe raza municipiului Timișoara. „La data de 24 mai a.c., Politistii Serviciului de Investigații Criminale au fost sesizati despre disparitia unei tinere, de 18…

- Meteorologii au lansat, in urma cu cateva minute, o noua alerta cod portocaliu de vreme severa imediata. Furtuna violenta a ajuns la Timișoara. Ploile torențiale vor depași 35 – 40 l/mp, grindina de dimensiuni medii, vant puternic cu aspect de vijelie, frecvente descarcari electrice. Alaturi de Timișoara…