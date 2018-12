Toaletari de arbori in mai multe zone din Lugoj

Serviciul de Sere si Spatii Verzi a inceput toaletarea, in aceasta perioada, a mai multor arbori de pe raza municipiului. Reprezentantii Primariei Lugoj sustin ca sunt indepartate crengile mai multor copaci aflati in zonele intens circulate din oras si care reprezinta pericol pentru lugojeni. In total nu… [citeste mai departe]