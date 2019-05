Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis marti dupa-amiaza mai multe avertizari Cod galben si Cod portocaliu de tip nowcasting de caderi de grindina si averse torentiale valabile in municipiul Bucuresti si in localitati din mai multe judete din sudul si estul tarii.

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a prelungit informarea meteo ce vizeaza manifestari de instabilitate atmosferica in toata tara in prima zi de Pasti. The post Alerta de vremea rea, prelungita! Furtuni si ploi torentiale, in mai multe regiuni. Cod galben de inundatii in vestul tarii appeared…

- Alerta meteo. Vremea se schimba radical in noaptea de Inviere. Meteorologii anunța vijelii și grindina. Inca de vineri, Administrația Naționala de Meteorologie a trimis mesaje de alerta privind instabilitatea atmosferica pentru noaptea de sambata, dar și pentru prima zi de Paște.

- Vremea se schimba radical incepand de astazi, de la pranz, pana maine seara – anunta Administratia Nationala de Meteorologie. A fost emisa o informare meteo de instabilitate, valabila pentru cea mai mare parte a tarii. Vor fi ploi torentiale, descarcari electrice, intensificari de vant cu aspect de…

- Vremea se strica de luni noapte! Administrația Naționala e Meteorologie a actualizat prognoza meteo pentru urmatoarele zile și a emis o alerta de ninsori viscolite in zonele inalte, dar și raciri accentuate și vant puternic in aproape toata țara.

- Administrația Naționala de Meteorologie anunța ca vremea se racește și vor fi ninsori, viscol, dar și vant puternic. De asemenea, ANM a emis cod galben de vant puternic pentru mai bine de jumatate de țara. Inrformarea meteo intra in vigoare vineri, la ora 14.00 și este valabila pana sambata, 23 februarie,…

- De vineri noaptea, iarna revine in cea mai mare parte a țarii. Se va raci considerabil, iar temperaturile nu vor depași 0 grade pe timpul zile. Va ninge și in București, anunța meteorologii. Cum va fi vremea in acest weekend, in toata țara, potrivit prognozei emise de Administrația Naționala de Meteorologie…