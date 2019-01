Stiri pe aceeasi tema

- Se strica vremea, in urmatoarele ore, intrucat Administratia Nationala de Meteorologie a emis, miercuri, in urma cu puțin timp, noi atentionari nowcasting cod galben de ceata valabile in orele urmatoare in 12 judete. Alte cinci judete sunt sub atentionare cod galben de viscol.

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, marti dupa-amiaza, doua atentionari nowcasting Cod galben de ceata pentru sase judete din sudul tarii, valabile in orele urmatoare. Potrivit...

- Mai multe atenționari de Cod galben de ploi, ceața și vant au fost emise, luni, de Administrația Naționala de Meteorologie (ANM), acestea fiind valabile in urmatoarele ore in mai multe județe din țara.

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis o avertizare cod galben de ninsori abundente in sapte judete, care va intra in vigoare astazi, la ora 16.00. Potrivit meteorologilor ANM, in intervalul 22 ianuarie, ora 16.00 – 23 ianuarie, ora 10.00, va fi viscol in zona Munților Banatului și a Carpaților…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, avertizari nowcasting Cod galben de viscol, valabile in zona din Moldova, pe durata orelor urmatoare. Potrivit meteorologilor, pana la ora 15:00,...

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, joi, o atentionare cod galben de viscol si ninsori pentru sapte judete din zona Moldovei, respectiv Buzau, Vrancea, Galati, Vaslui, Bacau, Neamt si Iasi, valabila de joi seara, de la ora 22.00 pana vineri, la ora 12.00.

- Alerta emisa de Administrația Naționala de Meteorologie, care vizeaza intreaga Romanie, inclusiv județele din partea de vest a țarii. Sunt așteptate ninsori in urma carora se vor așterne un strat nou de zapada, intensificari temporare ale vantului, precipitații mixte și polei. Avertizarea va intra in…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, joi dimineata, atentionari cod galben de vant in cinci judete din tara, unde ninge viscolit in zonele inalte. Alte sase judete sunt sub atentionare cod galben de ceata.