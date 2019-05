Alertă meteo. Vijelii şi furtuni începând din această după-miază Potrivit meteorologilor, fenomene meteo periculoase vor lovi toata tara, cum ar fi caderi de grindina, frecvente descarcari electrice, intensificari ale vantului cu aspect de vijelie, averse torentiale. De asemenea, temperatura va scadea brusc, cu cel putin 10-15 grade. ANM informeaza ca, incepand cu astazi, 5 mai 2019, ora 15 si pana pe 8 mai, toata Romania sa va afla sub amenintarea unor fenomene meteo deosebite. ANM anunta perioade cu instabilit (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

