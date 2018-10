Uraganul Michael, care s-a intensificat ajungand la categoria a patra (din cinci), se apropie de statul american Florida, jumatate de milion de locuitori din regiunile de coasta fiind indemnati sa se refugieze in zonele mai inalte inainte de impactul furtunii care, potrivit prognozelor, este insotita de rafale devastatoare si va provoca valuri de pana la patru metri, relateaza miercuri Reuters.



Michael ar urma sa ajunga in cursul zilei de miercuri in nord-vestul statului american Florida declansand valuri cu potential devastator, cu inaltimi de pana la patru metri, a prognozat Centrul…