- Cu toate ca primavara a venit, din punct de vedere calendaristic, vremea ramane rece și in acest sfarșit de saptamana, in judetul Alba. Nu vor mai fi temperaturi extreme, insa minimele vor fi in continuare cu minus. Cea mai mica temperatura se va inregistra la Oașa , -8, duminica. Nici soarele nu iși…

- ALERTA MAXIMA pentru 29 de judete: Ger de crapa pietrele joi si vineri. Temperaturile resimtite de MINUS 50 de grade Celsius Joi si vineri dimineata vor fi cele mai scazute temperaturi din aceasta perioada. 29 de judete sunt sub cod portocaliu de ger, iar in restul judetelor este cod galben de ger,…

- Mai multe județe din țara au intrat sub incidența unui nou cod portocaliu de viscol, miercuri dimineața, incepand cu ora 6.00 și este valabil pana la ora 20.00. In acest interval vor fi intensificari susținute ale vantului, cu rafale in general de 55…65 km/h și local in jur de 70 km/h, iar ninsoarea…

- Temperaturile extreme și ninsorile abundente din Romania produc noi probleme in fotbalul romanesc. Urmatoarea etapa din Liga 2-a va fi amanata și aceeași decizie ar putea fi luata și pentru Liga 3-a. "Echipele organizatoare, mai puțin CS Mioveni, au solicitat amanarea din cauza condițiilor climaterice…

- Vremea s-a racit semnificativ pe ultima suta de metri a sezonului de iarna. Valul de frig a cuprins toata țara, iar in cursul dimineții de luni s-au inregistrat temperaturi cu peste 10-15 grade mai coborate decat valorile normale pentru aceasta perioada din an. Temperaturile maxime vor fi negative in…

- Un val de frig va cuprinde treptat toata tara, incepand din noaptea de sambata spre duminica, iar Capitala si 27 de judete din Moldova, estul Transilvaniei, Oltenia, Muntenia si Dobrogea se vor afla sub Cod portocaliu de ger, in timp ce 13 judete vor fi sub cod galben.

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis un COD PORTOCALIU de temperaturi foarte scazute, atat noaptea, cat si ziua. Intervalul de valabilitate al acestei avertizari meteorlogice este de luni, 26 februarie 2018, ora 03.00 – joi, 01 martie 2018, ora 10.00. Temperaturile maxime vor fi frecvent intre…

- Vremea va intra intr-un proces de racire accentuata, in cea mai mare parte a țarii. Meteorologii sustin ca incepind de vineri temperatura medie diurna a aerului va fi cuprinsa intre -15…3°C. Vremea va fi in general inchisa. Pe parcursul zilei pe arii restranse, la munte, in nord și in nord-est și cu…

- Riscul producerii avalanselor in Masivul Ceahlau este maxim, a anuntat, joi, seful Serviciului Public Salvamont din judetul Neamt, Raul Papalicef. Potrivit acestuia, alerta privind producerea unor avalanse a fost ridicata la gradul 5, grad maxim posibil, scrie AGERPRES. Citeste si: DOLIU…

- Temperaturile din Sud si Sud-Est vor fi cuprinse intre -1° C si 3° C, minima fiind atinsa in Ploiesti, iar maxima in Giurgiu. Vom avea parte de ploaie ușoara. Viteza vantului va ajunge pana la 24 km/h. Cerul va fi plin de nori. Vremea se va menține in general inchisa, cu innorari persistente indeosebi…

- Iarna revine in forța! Pe ultima suta de metri, luna februarie aduce ninsori și un ger naprasnic. Vom avea parte de temperaturi scazute in aproape toata tara. Temperaturile pleaca de la -16° C, in Nord, si ajung pana la 5° C, in Dobrogea, iar viteza vantului poate ajunge pana la 34 km/h. In București,…

- Se anunța vreme destul de rece la Cluj, în acest început de saptamâna, meteorologii anunțând și precipitații mixte și ninsori.Luni, temperaturile vor fi cuprinse între 3 grade Celsius și -3 grade Celsius. De asemenea, cerul va fi predominant noros.Marți,…

- Astazi, pe teritoriul tarii cerul va fi noros, iar pe alocuri va ninge.La Briceni si Soroca vor fi zero grade Celsius, iar la Balti va fi un grad mai mult.La Orhei mercurul din termometre va urca pana la doua grade. La Tiraspol maximele vor fi de trei grade si va ninge.

- Potrivit ANM, in intervalul 11 februarie, ora 06 ndash; 12 februarie, ora 04 se va semnala intensificari ale vantului si precipitatii predominant sub forma de ninsoare, moderate cantitativ In intervalul mentionat in sudul si in estul Munteniei, precum si in cea mai mare parte a Dobrogei vor fi precipitatii…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a anuntat ca temperaturile vor scadea usor in weekend, de la 9-10 grade la 1-4 grade. Duminica vor incepe ninsorile, urmand sa se depuna in Muntenia si vestul Dobrogei un strat de 5-10 centimetri de zapada, iar in Bucuresti intre 3 si 5 centimetri.

- Cerul va fi in continuare acoperit de nori, in weekend. Temperaturile maxime, in judetul Alba, urca pana la 4-5 grade Celsius, iar pe timp de noapte, vor fi conditii de inghet. Sunt posibile si averse – ploi sau ninsori – vineri. Se mai insenineaza, partial, duminica, insa vremea ramane rece. La munte,…

- Valorile termice vor continua sa scada si se vor situa in jurul normelor perioadei, in cea mai mare parte a țarii, informeaza ANM. LUNI Cerul va avea innorari temporare si doar pe arii restranse vor fi precipitatii slabe, predominant sub forma de ninsoare, indeosebi in nord, centru si la munte. Vantul…

- Daca luna ianuarie ne-a oferit temperaturi de primavara, anormale pentru aceasta perioada, inceputul lunii februarie ne aduce vreme frumoasa, pentru cateva zile, intrucat incepand de duminica valorile temperaturilor din termometre vor scadea in toata tara. Asadar, joi, 1 februarie, vremea se va incalzi…

- Luni dimineata, noua judete sunt sub avertizare de cod galben de ceata si vant puternic. Se vor semnala urmatoarele fenomene meteo: ceata care determina reducerea vizibilitatii, local sub 200 m, izolat sub 50 m.

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane a anuntat ca la aceasta ora nu sunt anuntate drumuri nationale sau autostrazi cu circulatia oprita din cauza vremii nefavorabile si totodata nici accidente rutiere care sa impuna restrictii de circulatie pe ...

- Luni, vremea va fi cu mult mai calda decât ar fi în mod normal la aceasta data, în special, în regiunile vestice, sud-vestice și de sud. Temperaturile maxime vor avea valori de la 2...

- Meteorologii anunța un sfârșit de saptamâna frumos, cu vreme calda, temperatura prognozata urmând sa ajunga la 12 grade astazi, ceea ce înseamna cu 5-6 grade mai mult decât normalul perioadei. Totuși, diminețile și serile vor fi reci. De mâine, însa, temperaturile…

- In sezonul rece, inima este mai solicitata, deoarece organismul are nevoie de mai multa energie pentru a incalzi toate organele. The post Temperaturile scazute suprasolicita inima appeared first on replicahd.ro .

- Regiunile Dobrogea, Banat, Crisana, sudul Olteniei, precum si sudul si estul Munteniei se vor afla de duminica dupa-amiaza pana luni seara sub incidenta unei informari meteorologice de ploi, lapovita, ninsoare si intensificari ale vantului. Potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), din…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o informare de ninsori, lapovița și de vant puternic. Fenomenele meteo vor afecta regiunile vestice și apoi vor cuprinde mare parte a țarii, incepand de marți dupa-amiaza. Meteorologii avertizeaza ca incepand de marți, ora 12, și pana miercuri, ora 20,…

- PROGNOZA METEO. Accesele de frig si ninsori ale iernii par sa se termine, dupa ce de miercuri temperaturile vor incepe sa creasca, ajungand in timpul zilei de pana la 10 grade Celsius. PROGNOZA METEO LA NOAPTE. Vremea se va menține rece in majoritatea zonelor, geroasa in Maramureș, Transilvania,…

- De astazi, de la ora 20:00, pana miercuri, 17 ianuarie, la ora 20:00, este in vigoare o informare meteo de precipitații sub forma de ninsoare, lapovița și ploaie, polei, intensificari ale vantului și ninsori viscolite la munte. INFORMAREA ANM DE NINSORI ”In cursul nopții de luni spre…

- PROGNOZA METEO La noapte: IN TARA Vremea va fi rece in majoritatea zonelor, geroasa in nord, centru si nord-est si local in dealurile sudice. Innorarile vor fi mai persistente in sudul extrem si in sud-vest si partial in estul tarii, iar in rest, cerul va fi variabil la senin. Vor fi…

- PROGNOZA METEO. LA NOAPTE, 13 – 14.01. Cerul va fi variabil in nord-vestul și centrul țarii și mai mult noros in rest. Pe arii restranse va ninge slab, iar in Banat și Crișana, la inceputul intervalului, precipitațiile vor fi și sub forma de lapovița sau ploaie. Vantul va avea intensificari temporare…

- Politistii rutieri le reamintesc conducatorilor auto ca in conditiile unui carosabil umed sa adopte o maniera calma de pilotare, evitand bruscarea comenzilor vehiculului. De asemenea, este absolut necesar sa ruleze cu viteza redusa, adaptata permanent conditiilor de drum si sa efectueze fiecare manevra…

- Dupa temperaturile anormale din urmatoarele zile, vremea intra într-un proces de racire, iar de joi, se vor resimți primele influențe ale aerului rece. Ploile din partea de sud a Moldovei și de nord-est a Munteniei se vor transforma în lapovița și ninsoare. Vineri, valorile termice diurne…

- Poliitii rutieri le reamintesc conductorilor auto ca în condiiile unui carosabil umed s adopte o manier calm de pilotare evitând bruscarea comenzilor vehiculului. De asemenea este absolut necesar s ruleze cu vitez redus adaptat permanent condiiilor de drum i s efectueze fiecare manevr numa...

- Meteorologii au emis coduri galbene de ceata pentru Bucuresti si alte 21 judete din tara. Politistii anunta ca in Capitala vizibilitatea este scazuta, iar suprafata carosabila este umeda, ceea ce poate cauza derapaje.

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, marti dimineata, o serie de atentionari Cod galben de ceata, valabile in orele urmatoare, in 13 judete din Transilvania si Moldova. Astfel, pana la ora 11:00, in mai multe localitati din judetele Brasov, Harghita si Mures se va semnala ceata,…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca traficul pe mai multe artere rutiere din judetele Brasov, Buzau si Constanta se desfasoara ingreunat, in conditii de ceata densa.Pentru a preintampina producerea unor evenimente rutiere nedorite, sfatuim conducatorii auto…

- Deși suntem în plina iarna și peste doar câteva zile așteptam noul an, vremea este extrem de calda pentru aceasta perioada. ASTAZI Temperaturile maxime vor fi cuprinse, în general, între 7 și 14 grade, iar cele minime, între 0 și 10 grade. Cerul va fi temporar noros…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis o noua avertizare de tip cod galben, valabila in intervalul 26 decembrie, ora 22.00 27 decembrie, ora 4.00. Avertizarea e valabila in zona joasa din judetul Bistrita Nasaud, unde, in intervalul mentionat, se va semnala ceata care determina scaderea vizibilitatii,…

- Anii 2016 și 2017 au inregistrat temperaturi record, insa situația se va schimba anul viitor. Potrivit meteorologilor, anul 2018 va aduce temperaturu mai scazute decit 2017. Exista mai multe explicații pentru aceasta aparenta anomalie, mai ales ca sintem in plin proces de incalzire a climei. In primul…

- Maine in tara se prevede vremea friguroasa. Vremea va fi determinata de influența unei zone de aer cu presiunea atmosferica ridicata. Se prevede cer variabil, fara precipitații esențiale, iar soarele va fi ascuns printre nori.

- Cea mai mare parte a tarii va fi ferita de ninsori si viscol in zilele urmatoare. Aceste fenomene vor aparea in special pe la munte in a doua jumatate a saptamanii. In rest, va continua sa fie frig. In cursul noptii de marți, norii vor fi prezenti in special in jumatatea de est a tarii. Va…

- Racirea vremii va continua, astfel incat, minimele termice, preponderent negative, vor avea valori de la -10 grade in estul Transilvaniei, pana la 1...2 grade in sud-vestul Olteniei. Cerul va fi mai mult noros. A Vor cadea precipitatii slabe, pe arii restranse in sud-vestul si sudul tarii - predominant…

- Racirea vremii va continua, astfel incat minimele termice, preponderent negative, vor avea valori de la -10 grade in Banat si Transilvania, pana la 2 grade in sud-vestul Olteniei. Cerul va fi mai mult noros si vor cadea precipitații slabe, pe arii restranse, in vestul, sud-vestul și sudul țarii – predominant…

- Potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), pana luni la ora 15.00, va ninge in general moderat cantitativ in Carpatii Meridionali si de Curbura, unde se va depune strat nou de zapada. De asemenea, in estul Transilvaniei si in centrul si sudul Moldovei, in dupa-amiaza zilei de…

- Meteorologii au emis o alerta de vreme rea, incepand de duminica. Temperaturile vor scadea și sunt anunțate ninsori la munte și intensificari ale vantului in sud-estul țarii. Administrația Naționala de Meteorologie a emis o informare valabila de duminica, 17 decembrie, intre orele 5 și 20. „La munte…

- Desi valorile termice vor fi in scadere, vremea se va mentine calda pentru aceasta data. Temperaturile maxime se vor incadra intre 2 si 12 grade, iar cele minime intre -4 si 6 grade. Cerul va fi temporar noros.

- Desi valorile termice vor fi in scadere, vremea se va mentine calda pentru aceasta data. In cursul zilei, pe arii restranse vor fi ploi slabe, indeosebi in regiunile estice, spre seara si mai ales noaptea, in interiorul arcului carpatic iar pe arii extinse va ploua.

- Poliitii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliie Judeean Brila acionez în permanen pe arterele rutiere din municipiu i jude pentru salvarea de viei i prevenirea accidentelor rutiere grave.Poliia Rutier le reamintete conductorilor auto ca în condiiile unui carosabil umed s adopte o man...

- Vremea se raceste in toata tara, dar de miercuri va marca o usoara crestere. Din a doua parte a zilei de sambata, un alt sistem noros va aduce precipitatii in jumatatea de vest a tarii, apoi si in restul teritoriului. Vor fi ploi care se vor transforma in lapovita si ninsoare. Nisorile vor fi dominante…