"Daca vremea fara ploi va continua in urmatoarele cateva luni, am putea avea aceeasi seceta ca in 2018, sau chiar mai rau", a avertizat Oficiul Meteorologic din Germania (DWD), unde situatia este deosebit de ingrijoratoare in partea de est a tarii, in apropierea granitelor cu Polonia si Cehia.

Pompierii s-au luptat cu mai multe incendii de padure, de o amploare inca limitata, insa destul de neobisnuite in acest sezon. Presedintele federatiei nationale a pompierilor, Hartmut Ziebs, le-a cerut autoritatilor sa se doteze cu mai multe elicoptere utilizate in stingerea incendiilor, in special…