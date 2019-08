Stiri pe aceeasi tema

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) anunța trei zile de disconfort termic și instabilitate atmosferica, cu temperaturi de 36 de grade, dar și ploi, vant și grindina.Potrivit ANM, in zilele de marți, miercuri și joi disconfortul termic va fi ridicat, iar local in regiunile vestice,…

- O atenționare de Cod galben de ploi torentiale si vijelii pentru judetele din nordul, vestul si centrul tarii a fost emisa, luni, de Administrația Naționala de Meteorologie (ANM), valabila pentru urmatoarele ore.

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a recent emis o atentionare meteorologica disconfort termic valabila pana in 23 august in mai multe judete ale tarii, inclusiv in Salaj. Potrivit meteorologilor in intervalul mentionat disconfortul termic va fi ridicat indeosebi in zonele de campie, unde…

- Ziarul Unirea Cum va fi VREMEA pana in 25 august 2019, in Transilvania și la munte. ANM a publicat prognoza meteo pentru urmatoarele 2 saptamani Pentru urmatoarele 2 saptamani (12-25 august), Administrația Naționala de Meteorologie anunța ca vremea se ma menține caniculara in primele zile de prognoza,…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis o atentionare Cod galben de canicula si disconfort termic accentuat valabila in aproape toata tara, incepand de duminica pana marti. Potrivit...

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis sambata o prognoza speciala pentru municipiul Bucuresti, valabila de la ora 10:30 si pana marti, ora 23:00. Potrivit meteorologilor, sambata vremea se...

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis luni o prognoza speciala pentru municipiul Bucuresti, valabila de la ora 10:00 si pana marti, ora 23:00. Potrivit meteorologilor, luni vremea va fi in continu...

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, miercuri, o informare de disconfort termic si manifestari de instabilitate atmosferica in cea mai mare parte a tarii, valabila de miercuri de la ora 10.00 pana vineri la ora 23.00. Vremea va fi calduroasa in cea mai mare parte a tarii, iar in regiunile…