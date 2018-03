Stiri pe aceeasi tema

- Alerta meteo de ultima emisa de Administratia Nationala de Meteorologie. Specialistii au emis o avertizare tip cod galben de furtuna pentru patru judete. Potrivit ANM, codul galben de furtuna este valabil...

- In fiecare zi suntem distrași de notificari, apeluri, mesaje și altele de pe telefonul mobil. Smartphone-urile ne trezesc, ne trimit „scrisori” in casuța de mail, ne vorbesc și ne mențin o legatura constanta cu familia și prietenii. Astfel de lucruri ni se par normale. Vrem ca tehnologia sa ne faca…

- Femeia gasita moarta intr-un container de gunoi in sectorul Buiucani al capitalei a fost strangulata cu un prosop. Suspectul a fost reținut. Potrivit poliției, totul s-ar fi intamplat in urma unei cerți, scrie IPN.

- Specialiștii au emis de curand o avertizarea meteo ce intra in vigoare de miercuri, de la ora 6.20, pana la ora 12.00. O masura urgenta a fost luata in cursul zilei de azi pentru a preveni o adevarata tragedie!

- Peste 3.000 de pompieri se afla in teren cu aproximativ 2.000 de mijloace tehnice care intervin in sprijinul comunitaților afectate de scurgerile masive de pe versanti, torenti, paraie si de cresterile rapide de debite cu depasiri ale cotelor de pericol. Nivelul de alerta a fost ridicat, iar personalul…

- Specialistii spun ca acest ”criminal necunoscut” ar putea ucide milioane de oameni. In luna februarie, oficialii Organizatiei Mondiale a Sanatatii au convocat un comitet de urgenta la Geneva pentru a lua in considerare un scenariu incredibil: omenirea la un pas de o epidemie de proportii planetare care…

- Polițiștii din orașul Balș, județul Olt, sunt in alerta, dupa ce o turcoaica in varsta de 38 de ani și fiul ei de doua luni au fost dați disparuți, de catre iubitul femeii, care este și tatal copilului. Potrivit purtatorului de cuvant al IPJ Olt, Alexandra Dicu, la sfarsitul saptamanii trecute, Victor…

- Centrul National dse Prognoza Meteo, din cadrul Administratiei Nationale de Meteorologie, a emis avertizarea nowcasting Cod Galben valabila in Dobrogea, incepand cu ora 02.00 pana la ora 08.00.Astfel, in judetele Constanta Constanta si Tulcea, pe toata zona litorala, se semnaleaza ceata care determina…

- Medicii trag un semnal de alarma, dupa ce numarul de decese din cauza gripei a ajuns la o cota alarmanta. Gripa a ucis 87 de persoane! Numarul persoanelor care au murit din cauza gripei a ajuns la 87, potrivit Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului…

- S-au scurs momente infioratoare pe strazile din Viena in aceasta seara! Un barbat inarmat cu un cuțit a injunghiat la intamplare mai multe persoane. In haosul creat, atacatorul a reușit sa se faca nevazut, iar autoritațile patruleaza acum pe strazi și incearca sa il prinda. Trei persoane au fost injunghiate…

- Administratia Nationala de Meteorologie a prelungit, marti seara, atentionarile nowcasting cod galben de ceata pentru Capitala si alte 20 de judete. In Bucuresti, ceata va persista pana la ora 02:00 si trecator se va semnala burnita. De asemenea, localitati din judetele Ialomita, Arges, Prahova, Giurgiu,…

- Alerta maxima intr-o aeronava Boeing 737-800, cu 78 de pasageri la bord. Un barbat a incercat sa patrunda in cabina pilotilor unui avion EgyptAir care zbura pe ruta Oman-Egipt, atacand membrii echipajului, a anuntat compania aeriana. Atacatorul, un cetatean egiptean, nu era inarmat si a fost imobilizat…

- Prag discriminatoriu pentru ALAPTAREA in public. Mamicile pot fi amendate Salvati Copiii Romania reclama faptul ca in Senat se afla un proiect legislativ privind protectia mamelor care alapteaza in spatiul public, dar care s-ar adresa doar mamelor care alapteaza copii care nu au implinit 24 de…

- Romania a cerut activarea mecanimsului de protecție civila pentru imunoglobulina. Asta inseamna ca in calitate de țara membra a UE și a NATO, Romania cere sprijinul partenerilor și aliaților europeni pentru procurarea acestui medicament esențial pentru viața a mii și mii de bonavi. Ministrul Sanatații,…

- Specialistii sunt in alerta. La asta nu ne-am fi gandit niciodata si totusi se intampla. Tratamente cosmetice pe baza de cannabis. Inceputul anului a adus in California legalizarea consumului de marijuana. Dar, fara sa incalce legea, saloanele de frumusete foloseau deja tratamente pe baza de uleiuri…

- Atat barbații, cat și femeile au inceput sa fie mai atenți cu trupurile lor și incearca din rasputeri sa aiba un stil de viața sanatos, insa, cu toate acestea, kilogramele in plus nu se topesc. Specialiștii au dezvaluit recent una dintre cele mai eficiente diete, potrivit celor care deja au urmat-o…

- Premiile Oscar 2018. Stiliștii cred ca ceremonia Premiilor Oscar vor aduce o explozie de covorul roșu. Specialiștii pariaza pe ținute cu totul diferite fața de cele purtate de celebritați la Globurile de Aur. Atunci, cele mai multe staruri au optat pentru culoarea negru, in semn de protest fața de modul…

- Un copil de 15 ani din Hunedoara a fost in pericol dupa ce s-a ratacit in Muntii Sureanu. Minorul participa la o intrecere sportiva cu schiori experimentati. Din competitie facea parte si...

- Duminica se mentine codul galben de polei pentru aproape toate zonele joase din sudul tarii, din vestul Olteniei pana la malul marii. Lapovita sau ploaia inghetata continua, se circula cu dificultate in aceasta dimineata, iar in zone din judetul Satu Mare, ceața face probleme pe sosele. Duminica se…

- Meteorologii au emis, joi dupa-amiaza, o alerta de precipitații și polei, ninsori moderate cantitativ și strat consistent de zapada, dar si... The post Alerta meteo! Ce se intampla din aceasta seara, in vestul tarii appeared first on Renasterea banateana .

- Au trecut mai bine de 70 de ani de la ultimul conflict global major, dar asta nu inseamna ca teama unui Al Treilea Razboi Mondial nu ne apasa puternic. Dupa cel de-Al Doilea Razboi Mondial, au tot continuat sa existe conflicte in anumite parți ale globului. Cu toate astea, nu a mai fost vreunul la […]…

- China pare sa devina din ce in ce mai increzatoare in puterea militara pe care o are in Asia de Est. Ultimul gest al Beijingului a pus Coreea de Sud in garda. Seulul transmite ca provocarea militara a statului condus de Xi Jinping a venit fara vreo notificare prealabila și nu a fost aprobata de autoritațile…

- Primarul general, Gabriela Firea, a convocat Comandamentul de iarna pentru duminica, la ora 12,00, ca urmare a avertizarilor meteorologice emise de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM), urmand ca la sedinta sa fie prezenti toti factorii implicati in implementarea programului de deszapezire…

- Un val de frig va cuprinde treptat toata tara, incepand din noaptea de sambata spre duminica, iar Capitala si 27 de judete din Moldova, estul Transilvaniei, Oltenia, Muntenia si Dobrogea se vor afla sub Cod portocaliu de ger, in timp ce 13 judete vor fi sub cod galben.

- Vremea va fi deosebit de rece in acest sfarsit de saptamana, cu valori termice negative atat minime, cat si maxime, la nivelul intregii tari. Potrivit meteorologului de serviciu al Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), Dinu Marasoiu, in acest weekend vremea se va raci considerabil. In cursul…

- Elveția a fost zguduita de un atac armat, in urma caruia doi oameni și-au pierdut viața. Tragedia s-a petrecut in fața unei banci din orașul Zurich, potrivit BBC. Presa de peste hotare a titrat ca incidentul armat a avut loc in jurul orei locale 14.30 (15.30, ora Romaniei), pe Lagerstrasse, in zona…

- Vremea va intra intr-un proces de racire accentuata, in cea mai mare parte a țarii. Meteorologii sustin ca incepind de vineri temperatura medie diurna a aerului va fi cuprinsa intre -15…3°C. Vremea va fi in general inchisa. Pe parcursul zilei pe arii restranse, la munte, in nord și in nord-est și cu…

- Riscul producerii avalanselor in Masivul Ceahlau este maxim, a anuntat, joi, seful Serviciului Public Salvamont din judetul Neamt, Raul Papalicef. Potrivit acestuia, alerta privind producerea unor avalanse a fost ridicata la gradul 5, grad maxim posibil, scrie AGERPRES. Citeste si: DOLIU…

- Mezina lui Traian Basescu, Elena, a anunțat de curand ca visul ei de a avea al treilea copil se va implini peste trei luni. EBA traiește o poveste frumoasa de dragoste alaturi de iubitul ei cu 12 ani mai tanar, Catalin ”Tomata”. In familia fostului președinte al Romaniei s-a decretat, insa, ”starea…

- Traficul feroviar este intrerupt , dupa ce o pasarela metalica s-a prabusit peste mai multe fire in apropierea garii Ploiesti Vest. Pasarela susținea niște conducte termice. Din primele informații, nu sunt victime. Pasarela are o lungime de 15 metri, lațime de 3 metri și o greutate de peste 4 tone.…

- Ramona Gabor era prietena buna cu actrița Anastasia Cecati, care a fost ucisa de soțul ei, luni (19 februarie), in apartamentul lor din Chișinau. Dupa ce a comis oribila crima, barbatul s-a aruncat de la etajul 7 al cladirii in care locuia și a murit pe loc. Vestea a cazut ca un trasnet pentru Ramona…

- Campania de "Prevenție și Educație pentru Sanatate", initiata de catre arhimandritul Ciprian Gradinaru, a continuat, sambata, in comuna Colceag, din județul Prahova. Peste 200 de elevi ai scolilor cu clasele I-VIII din comunele Colceag si Vilcelele au primit sfaturi pertinente de la un psiholog, un…

- Alerta printre jandarmii și polițiștii din Ineu, județul Arad, dupa ce un elev de liceu a venit la școala cu un pistol. CANCAN.RO, SITE-UL NR. 1 DIN ROMANIA, a stat de vorba cu directoarea liceului unde s-a petrecut incidentul și a aflat toate detaliile. (VEZI ȘI: VIDEO EXCLUSIV. PABLO ESCOBAR AL ROMANIEI…

- Prin sistem 112, o persoana necunoscuta a informat despre existența unui sistem exploziv in incinta Curții de Apel București, anunța Poliția Capitalei. UPDATE ORA 13.08 „Cladirea este evacuata și se efectueaza controlul pirotehnic”, informeaza reprezentanții Poliției Capitalei. „Au fost luate masuri…

- Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) anunța, luni, ca, in evidențele sale, sunt inregistrate 29.784 locuri de munca vacante, in data de 19 februarie 2018, potrivit datelor furnizate de agentii economici. Situatia locurilor de munca vacante, in fiecare judet: Bucuresti – 9.706, Prahova…

- Doi soți au fost gasiți morți in casa, in circumstanțe extrem de suspecte. Poliția a demarat p ancheta banuind o crima urmata de o sinucidere, intr-un apartament de bloc din Chișinau, Republica Moldova. Primele date culese din ancheta arata ca barbatul s-a aruncat de la etajul șapte. Trupul neinsuflețit…

- Simona Halep a renunțat sa mai evolueze in turneul de la Doha din cauza unei accidentari suferite și a revenit in Romania. A fost extrem de suparata dar apoi a oferit o explicație și a spus ca sanatatea i s-a deteriorat serios, dar spera sa se recupereze cat mai rapid. „Din pacate, problema mea s-a…

- Soții care au devenit virali cantand in metroul din Paris, Marius si Georgiana, au venit la „Romanii au talent”. Prestația lor i-a impresionat pe jurați, care le-au oferit fiecare cate un „DA” soților deveniți celebri pe internet. „Soția mea nu a vrut sa spuna, dar visul ei a fost sa apara in fața Andrei”,…

- Cercetatorii trag un semnal de alarma in ceea ce priveste nivelul oceanelor. Specialistii sunt de parere ca acesta ar putea crește 65 de centimetri pana la sfarșitul secolului, o cifra de doua ori mai mare fața de previziunile anterioare.

- Mare atentie! Specialistii sunt in alerta. La orele de biologie am invațat ca organismul este format din aproximativ 70% apa. Iar profesorii și parinții ne spuneau ca daca nu bem suficienta apa in fiecare zi putem sa ne confruntam cu probleme de sanatate.Pentru ca nivelul de apa din corpul…

- Medicii din judetul Gorj sunt in alerta, dupa ce un copil de patru ani a decedat. Micutul este suspectat de meningita si se afla internat intr-un spital din Motru, care acum este in carantina. Specialistii se tem pentru viata a altor doi copii care au intrat in contact cu minorul mort, suspect de infectie…

- Meteorologii au informat ca de duminica, 4 februarie, un val de aer rece se va instala in intreaga tara. Temperaturile vor scadea, iar ninsorile isi vor face aparitia. Specialistii au anuntat faptul ca temperaturile vor scadea incepand cu ziua de duminica, 4 februarie, in majoritatea zonelor din tara.…

- F. T. Ieri dimineața, polițiștii din Valea Calugareasca si din Valenii de Munte, sprijiniți de luptatori din cadrul Serviciului de Acțiuni Speciale, au efectuat opt percheziții domiciliare la locuințele unor persoane banuite de comiterea unor infracțiuni silvice. Descinderile au avut loc la doua locații…

- Politistii prahoveni au efectuat, luni dimineata, trei perchezitii la locuintele unor persoane banuite de furt de lemne, fiind puse in aplicare opt mandate de aducere, scrie AGERPRES. Potrivit unui comunicat al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Prahova, descinderile au avut loc la adrese…

- Petre Geamanu si Titel Cracanatu au facut un sprit de pomina la Rastoaca, in cinstea unui proaspat eliberat din penitenciar, chef unde s-a legat o noua fratie a clanurilor. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , va prezinta, in exclusivitate, imagini de la petrecerea de cinci stele la care au luat parte…

- Ambasadoarea Olandei a fost fotografiata de "Cancan" petrecand in compania a cel puțin doua persoane, ce intra in categoria "corupților". O fotografie care a starnit reacții puternice, atat din partea presei, cat și din partea oficialilor olandezi. Care au spus ca a fost o intamplare. Numai ca EvZ…

- Polițiștii prahoveni au continuat activitațile desfașurate pentru prevenirea si combaterea ilegalitatilor comise in sezonul rece si pe timpul sarbatorilor de iarna. Au fost verificați comercianți din Rifov, Fulga, Albesti Paleologu si Ciorani și au fost aplicate sancțiuni in valoare de aproape 100…

- Astazi, sambata, 16 decembrie, este o zi trista pentru intreaga tara. Romania isi conduce fostul monarh pe ultimul drum, iar CANCAN.ro transmite live funeraliile Regelui Mihai. Slujba de inmormantare este oficiata la Curtea de Arges, dupa care sicriul va fi purtat intr-o procesiune pana la Noua Catedrala…