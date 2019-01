Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, cerul va fi noros. Ziua vor cadea precipitatii sub forma de lapovita si zapada. Pe drumuri va fi polei. Vantul va sufla slab din est. La Briceni si Soroca sunt prognozate minus doua grade. La Balti va fi minus un grad, iar la Orhei se asteapta zero grade.

- Intreaga tara este, duminica, pana la ora 18.00, sub incidenta unei informari meteorologice de ninsori, lapovita, ploi si polei, pentru opt judete fiind emisa avertizare cod portocaliu. In aceste zone, va ninge abundent, iar stratul de zapada nou depus va fi semnificativ. In zona montana inalta va fi…

- Ninge in zona de munte a județului Buzau, circulația rutiera desfașurandu-se in condiții de carosabil acoperit pe alocuri cu zapada și vizibilitate scazuta. Vantul continua sa sufle cu putere in zona de campie, spulberand zapada și aducand-o pe carosabil. De asemenea, este posibil ca la lasarea serii,…

- Ninge in zona de munte a judetului Buzau, circulatia rutiera desfasurandu-se in conditii de carosabil acoperit pe alocuri cu zapada si vizibilitate scazuta. Vantul continua sa sufle cu putere in zona de campie, spulberand zapada si aducand-o pe carosabil.

- Cerul va fi noros in Bucuresti si se vor inregistra ninsori moderate cantitativ, cu depunere de strat de zapada, precum si precipitatii sub forma de ploaie si lapovita, in urmatoarele trei zile, reiese din...

- In intervalul 14 decembrie, ora 19 – 16 decembrie, ora 18, precipitatiile se vor extinde, cuprinzand cea mai mare parte a tarii. In noaptea de vineri spre sambata (14/15 decembrie) vor fi mai ales ninsori. Din a doua parte a zilei de sambata (15 decembrie) in Dobrogea va ploua, iar in Oltenia, Muntenia,…

- Vremea va fi deosebit de rece in majoritatea regiunilor. Cerul va fi noros si se vor semnala precipitații mixte in Oltenia și pe spații mici in Muntenia și in estul Transilvaniei. In zona montana vor fi precipitații mixte, iar pe creste ninsori. Izolat vor fi condiții de polei sau ghețuș. Pe arii restranse,…

- ANM a emis o noua alerta de vreme severa pentru județele Constanța și Tulcea, valabila pana diseara, ora 20.00. Sunt inregistrate intensificari ale vantului care vor atinge si depasi la rafala viteze de 55 - 65 km/h, lapovița și ninosri.