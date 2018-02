Alertă meteo! Lapoviţă şi ninsoare, urmate de ger puternic Vremea va intra intr-un proces de racire accentuata, in cea mai mare parte a țarii. Meteorologii sustin ca incepind de vineri temperatura medie diurna a aerului va fi cuprinsa intre -15…3°C. Vremea va fi in general inchisa. Pe parcursul zilei pe arii restranse, la munte, in nord și in nord-est și cu totul izolat in […] The post Alerta meteo! Lapovita si ninsoare, urmate de ger puternic appeared first on Cancan.ro . Citeste articolul mai departe pe cancan.ro…

Sursa articol si foto: cancan.ro

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, marti dimineata, atentionari nowcasting Cod galben de vant puternic, valabile in... The post Alerta meteo! Vant puternic si ninsoare in vestul tarii appeared first on Renasterea banateana .

- Vremea se schimba de duminica in toata tara, dupa ce sambata am avut parte de o zi ca de primavara. Se intorc ploile, lapovita si chiar ninsorile, iar temperaturile vor scadea simtitor. De luni, vremea se raceste si mai mult fata de duminica, iar frigul va persista toata saptamana. Meteorologii spun…

- Cel putin noua copaci s-au rupt in municipiul Focsani in aceasta noapte din cauza ninsorii si a lapovitei, crengile rupte nu au facut victime, dar au avariat cinci masini, potrivit datelor comunicate de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Vrancea, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- ANM anunța ca la mijlocul saptamanii un ciclon de vreme rea va cuprinde o mare parte a țara. Meteorologii asteapta un ciclon dinspre Marea Mediterana care va aduce ploi si lapovita in sud si...

- PROGNOZA METEOROLOGICA PENTRU INTERVALUL 10.02.2018 ORA 08 – 11.02.2018 ORA 08 Vremea va fi in general inchisa in zonele joase Post-ul METEO: Weekend cu ceața și precipitații sub forma de lapovița și ninsoare apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Meteorologii au emis o avertizare de Cod Galben de precipitatii si vant puternic, valabila pentru maine, 8 februarie. Potrivit sinopticienilor, in legatura cu deplasarea unui ciclon sudic in apropierea teritoriului țarii, maine, caracterul vremii se va schimba brusc.

- Meteorologii au emis o informare valabila miercuri, incepand cu ora 6. Sunt asteptate intensificari ale vantului in sudul Banatului și zona montana inalta a Carpaților Meridionali și de Curbura. Miercuri, intre orele 06.00 – 23.00, la altitudini de peste 1600 m in Carpații Meridionali…

- Meteorologii au emis o informare valabila miercuri, incepand cu ora 6. Sunt asteptate intensificari ale vantului in sudul Banatului și zona montana inalta a Carpaților Meridionali și de Curbura. Miercuri, intre orele 06.00 – 23.00, la altitudini de peste 1600 m in Carpații Meridionali și de Curbura…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, marti, o informare de vant puternic pentru sudul Banatului si zona montana inalta a Carpatilor Meridionali si de Curbura. Rafalele de vant vor depasi 90-100 km/h si trecator va ninge slab. Informarea meteo de vant puternic intra in…

- Inceputul lunii februarie a venit cu vreme buna, insa aceasta nu ține mult. Daca vineri a fost cald și soare, cu 11 grade dupa-amiaza la Gherla, zilele urmatoare se schimba foaia. Meteorologii spun ca incepand de vineri seara, vantul va bate tot mai cu putere. Un front ploios va matura intreaga țara…

- Meteorologii au emis o informare meteo valabila in intervalul 02 februarie, ora 22.00 ndash; 03 februarie, ora 20.00. Potrivit ANM, in acest interval se vor inregistra intensificari ale vantului si precipitatii moderate cantitativ predominant sub forma de ploaie In cursul noptii de vineri spre sambata…

- Informare de ultima ora a meteorologilor! In intervalul 02 februarie, ora 22 – 03 februarie, ora 20, vom avea parte de intensificari ale vantului, precipitații moderate cantitativ predominant sub forma de ploaie.In cursul nopții de vineri spre sambata (2/3 februarie) și pe parcursul zilei…

- Alerta de fenomene periculoase in Romania pentru orele urmatoare. Meteorologii au emis cod galben de vreme rea. Vizate sunt judetele Bistrita-Nasaud si Maramures. Avertizarile se emit pentru o perioada de maxim 6 ore. Administratia Nationala de Meteorologie a emis o atentionare nowcasting Cod galben…

- Meteorologii anunta precipitatii moderate sub forma de lapovita si ninsoare cu intensificari ale vantului incepand de duminica de la ora 16:00 pana luni la ora 22:00, mai intai in regiunile vestice dupa care se vor extinde in cea mai mare parte a tarii. Incepand insa de duminica, de la ora 20:00, va…

- Vremea rea se intoarce. Meteorologii anunta precipitatii moderate sub forma de lapovita si ninsoare cu intensificari ale vantului incepand de duminica de la ora 16.00 pana luni la ora 22.00.

- Meteorologii au emis, sambata, o atentionare meteo, valabila in județul Alba pana duminica, 21 ianuarie, la ora 6.00. Sunt prognozate: ploaie, lapovița, ninsoare și intensificari ale vantului.

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis informare meteo, valabila de sambata de la ora 15.00, pana duminica la ora 6.00, perioada in care in Muntenia si in Dobrogea va fi lapovita si apoi ninsoare, iar de duminica aria ninsorilor se va extinde cuprinzand aproape toata tara. Din…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis informare meteo, valabila de sâmbata de la ora 15.00, pâna duminica la ora 6.00, perioada în care în Muntenia și în Dobrogea va fi lapovița și apoi ninsoare, iar de duminica aria ninsorilor se va extinde cuprinzând…

- Meteorologii anunta ca vremea rea continua sa se extinda in intreaga tara. De sambata dupa-amiaza, aria precipitatiilor se va largi, initial fiind inregistrate ploi si lapovita, ulterior ninsori insotite de...

- Meteorologii anunta ca vremea rea continua in intreaga tara. De sambata dupa-amiaza, aria precipitatiilor se va extinde, initial fiind inregistrate ploi si lapovita, ulterior ninsori insotite de viscol. Administratia Nationala de Meteorologie a emis o noua informare meteorologica de vreme rea pentru…

- Meteorologii anunta ca vremea rea continua in intreaga tara. De sambata dupa-amiaza, aria precipitatiilor se va extinde, initial fiind inregistrate ploi si lapovita, ulterior ninsori insotite de viscol.

- Meteorologii au actualizat avertizarile de vreme rea. Incepand de joi, de la ora 17.00 a fost emis cod portocaliu de ninsori viscolite si vant puternic pentru 13 judete din centrul tarii si din Dobrogea. De asemenea, alte cinci judete din estul tarii sunt sub avertizare cod galben de vant puternic.…

- "La aceasta ora nu mai sunt drumuri nationale blocate, insa in zonele afectate de ninsoare se circula in continuare in conditii de iarna. In prezent este in derulare o misiune aeriana executata de un elicopter SMURd pentru transportul la un spital din Galati al unei gravide din localitatea Razboieni,…

- Dupa ninsori și vant puternic, vremea se mai domolește. Meteorologii prognozeaza pentru astazi maxime de pana la cinci grade Celsius, iar cerul va fi variabil. La noapte, minimele vor oscila intre minus cinci și zero grade.

- Iarna a revenit in forta. Moldova se afla sub cod portocaliu de precipitatii puternice, sub forma de lapovița și ninsoare.Avertizarea a intrat in vigoare noaptea trecuta și va ramane in vigoare pana in aceasta seara.

- Vremea se schimba brusc in toata țara. Meteorologii au schimbat avertizarea de cod galben de lapovița in cod portocaliu.Cele mai puternice precipitații sunt prognozare in sudul și centrul țarii.

- Vremea se schimba brusc in toata țara. Meteorologii au schimbat avertizarea de cod galben de lapovița in cod portocaliu.Cele mai puternice precipitații sunt prognozare in sudul și centrul țarii.Cantitatea de precipitații va ajunge pana la 25 de litri pe metrul patrat.

- Meteorologii au emis astazi mai multe avertizari cod portocaliu si cod galben de vreme rea. Potrivit informatiilor ANM, judetul Tulcea va fi sub cod portocaliu, iar judetul Constanta sub cod galben. Astfel, in intervalul 17 ianuarie, ora 14.00 ndash; 18 ianuarie, ora 22.00 mai multe judete, printre…

- Meteorologii au emis pentru noaptea de 17 spre 18 ianuarie avertizare cod galben de precipitatii sub forma de ploaie si lapovita, pentru intreg teritoriul tarii. Local, pe drumuri se vor forma troiene, iar vantul nord-vestic va sufla cu intensificari de pana la 15-18 m/s, transmite IPN.

- Capriciile iernii se fac simțite din ce in ce mai mult. Meteorologii au emis Cod Galben de lapovița și vant puternic. Avertizarea intra in vigoare in aceasta noapte și se va menține pana joi seara.

- Meteorologii anunta vreme urata pentru in mai multe judete din tara. Sunt asteptate precipitații sub forma de ninsoare, lapovița și ploaie, polei și intensificari ale vantului. De la ora 17.00 intra in vigoare un cod galben de vreme rea. Administratia Nationala de Meteorologie a emis marti un cod galben…

- Meteorologii au transmis, luni, o informare de precipitatii sub forma de ninsoare, lapovita si ploaie, valabila de luni seara, de la ora 20.00, pana miercuri, la aceeasi ora. Totodata, meteorologii anunta ca se va inregistra polei, iar vantul va sufla cu putere. In noaptea de luni spre marti vremea…

- Meteorologii au emis astazi o informare meteo valabila in intervalul 15 ianuarie, ora 20.00 ndash; 17 ianuarie, ora 20.00. Potrivit ANM, in acest interval se vor inregistra precipitatii sub forma de ninsoare, lapovita si ploaie, polei, intensificari ale vantului si ninsori viscolite la munte. Conform…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o atenționare privind intensificari ale vantului, precipitații predominant sub forma de ninsoare și racire a vremii. Alerta este valabila pana duminica, 14 ianuarie, ora 16.00. ,,Incepand din cursul nopții de vineri spre sambata (12/13 ianuarie) vantul…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis vineri o informare de vant puternic si precipitații predominant sub forma de ninsoare valabila de pe 12 ianuarie, ora 22.00 pana pe 14 ianuarie, ora 16.00. Meteorologii anunta racirea vremii, a fost emisa o atentionare de vant si ninsoare in mai multe regiuni…

- PROGNOZA METEOROLOGICA PENTRU INTERVALUL 12.01.2018 ORA 08 – 13.01.2018 ORA 08 Vremea va intra intr-un proces de racire, astfel incat Post-ul METEO: Ploile se transforma in lapovița și ninsoare slaba apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Este alerta maxima dupa ce o ambulanta a fost chemata de urgenta la sediul DIICOT, unde actorul Alexandru Arsinel este audiat in dosarul care-l vizeaza pe medicul Mihai Lucan, potrivit Romania TV.Citeste si: Vremea se schimba RADICAL, de astazi. Meteorologii AVERTIZEAZA: Ploi, lapovita, ninsori…

- Un val de aer polar aduce iarna adevarata in Romania. Incepand cu ziua de joi, 11 ianuarie, vremea se schimba radical: va ninge in toate regiunile, vor scadea temperaturile, iar vantul puternic va face ca frigul resimtit sa fie cumplit, potrivit Romania TV. Vremea mai calda de la inceputul…

- Vremea va fi mai calda in urmatoarele trei zile, cu temperaturi de pana la 13 grade Celsius in unele zone ale tarii, insa spre sfarsitul anului regimul termic va fi apropiat de normalul perioadei, in timp ce precipitatiile, indeosebi sub forma de lapovita si ninsoare, se vor semnala in ultimele zile…

- Vremea se anunta relativ rece in majoritatea regiunilor tarii, in urmatoarele doua saptamani, iar meteorologii estimeaza precipitatii sub forma de lapovita si ninsoare in zilele premergatoare Craciunului, precum si in ultima zi din an, releva prognoza Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM),…

- Vremea rea pune stapanire pe Romania! Mai multe județe intra sub cod galben de ploi, ninsori și viscol. Meteorologii avertizeaza ca pana la ora 20:00 se vor inregistra ninsori moderate cantitativ in majoritatea regiunilor.

- Meteorologii au emis o informare meteo de ninsori si vant puternic, incepand de duminica dimineata. PROGNOZA METEO: Meteorologii au transmis, sambata, o informare de ninsori moderate cantitativ la munte si intensificari ale vantului in regiunile sud-estice. In intervalul 17 decembrie, ora 05 – 17 decembrie,…

- Meteorologii au transmis o informare de vreme rea valabila pentru duminica, in intervalul 5.00-20.00. La munte, in Carpatii Meridionali si de Curbura va ninge moderat si se va depune strat nou de zapada. In regiunile sud-estice vantul va sufla cu pana la 50 km/h. Si in primele zile ale saptamanii viitoare…

- Meteorologii avertizeaza ca de duminica, 17 decembrie, incepand de la ora 5.00, pana 20.00, vremea se raceste. Vor fi ninsori moderate cantitativ la munte si intensificari ale vantului in regiunile sud-estice.

- Alerta meteo de ninsori, lapovita si ploi abundente in 15 judete, incepand de vineri. La munte va fi viscol puternic Meteorologii au emis o avertizare cod galben pentru 12 judete. Incepand de vineri dupa-amiaza, sunt asteptate ninsori si viscol puternic in zonele montane, precipitatii mixte in restul…

- Meteorologii au emis o avertizare cod galben pentru 12 judete. Incepand de vineri dupa-amiaza, sunt asteptate ninsori si viscol puternic in zonele montane, precipitatii mixte in restul tarii. In intervalul 15 decembrie, ora 18 - 16 decembrie, ora 14, aria ploilor se va extinde in regiunile vestice,…

- Meteorologii au emis o informare pentru intervalul 09 decembrie, ora 08 – 10 decembrie, ora 20. Vor fi precipitații mixte in vest, nord și centru, predominant ninsori la munte și strat de zapada consistent la altitudini mari, intensificari ale vantului. De sambata dimineata pana duminica seara, treptat…

- Meteorologii au emis Cod galben de viscol pentru 16 judete si pentru Bucuresti pana duminica dupa-amiaza. In Banat si in Muntenia viteza vantului va depasi la rafala 90 de kilometri pe ora. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), in judetul Caras-Severin se vor semnala, pana la ora…

- Serviciul Regional de Prognoza a Vremii din Bacau a emis o noua informare meteorologica de ninsori si vant puternic valabila pentru toate judetele din Moldova. Potrivit acesteia, din dimineața zilei de duminica (3 decembrie) aria precipitațiilor se va extinde treptat și va cuprinde cea mai mare parte…

- Veștile de la meteorologi nu sunt tocmai optimiste! Așa ca, daca v-ați facut planuri pentru minivacanța de 1 Decembrie, ar fi bine sa va informați inainte de a pleca la drum. Mai exact, ANM a emis o informare meteorologica ploi moderate cantitativ, precipitații mixte, predominant ninsori la munte și…