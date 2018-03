Stiri pe aceeasi tema

- Vremea se va raci accentuat in Capitala iar maxima termica nu va depasi sase grade Celsius, anunta Administratia Nationala de Meteorologie (ANM). Potrivit meteorologilor, se vor semnala precipitatii sub forma de ploaie, lapovita si ninsoare, in perioada 17 - 19 martie 2018.

- Vremea se va raci accentuat in Bucuresti, maxima termica nu va depasi 6 grade Celsius, iar precipitatiile sub forma de ploaie, lapovita si ninsoare vor persista in urmatoarele zile, reiese din prognoza meteo pentru Bucuresti, in perioada 17 - 19 martie 2018, publicata de Administratia Nationala de Meteorologie...

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis mai multe avertizari de tip cod galben, valabile pentru intreaga țara. Meteorologii se aștepta in acest sfarșit de saptamana la precipitații importante, vant puternic și o racire accentuata a vremii. In perioada 17 martie, ora 14 – 18 martie, ora 08, ploi…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis doua avertizari de cod galben de ploi insemnate cantitativ, lapovita si ninsori, de sambata, ora 14.00, pana duminica la ora 23.00. Vremea se va mentine deosebit de rece pentru aceasta perioada pana spre sfarsitul saptamanii viitoare, atentioneaza meteorologii.…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a anuntat ca vremea in tara, precum si in Capitala, va fi calda sambata, cu temperaturi intre 18 si 20 de grade Celsius, insa, de duminica se preconizeaza o racire cu precipitatii sub forma de ninsoare.

- Vremea va fi deosebit de calda in Capitala, anunta Administratia Nationala de Meteorologie (ANM). Temperaturi ridicate vor fi si la inceputul noii saptamani, sustin meteorologii, potrivit carora nu vor lipsi ploile in perioada urmatoare.

- Administratia Nationala de Meteorologie transmite prognoza de vreme pentru perioada 5-18 martie, in regiuni din tara. In Transilvania, temperaturile cresc pana la medii de 14 grade Celsius. La munte, cel mai cald va fi pe 11 martie si in intervalul 15-18 martie. Vor mai fi insa zile cu ploi, la ses…

- Vremea se va incalzi considerabil in urmatoarele zile, maximele ajungand chiar si la 18 grade Celsius. De saptamana viitoare insa temperaturile vor varia cu cateva grade de la o zi la alta, potrivit prognozei transmise, luni, pentru urmatoarele doua saptamani de catre Administratia Nationala de Meteorologie…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis o noua alerta de vremea rea, valabila in mai multe judete, in urmatoarele ore.Astfel, potrivit prognozei ANM, pana la ora 12.00 este valabila o...

- Valul de frig si precipitatiile sub forma de lapovita si ninsoare vor persista in urmatoarele zile in municipiul Bucuresti și in țara, iar temperaturile se vor situa intre minus 15 grade si minus 3 grade Celsius, reiese din prognoza meteo publicata, joi, de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM).

- Gerul va pune stapanire pe Capitala, in timp ce ninsoarea va deveni abundenta incepand de luni seara. Temperaturile minime vor ajunge si la minus 18 grade Celsius, iar vantul va sulfa cu putere, conform prognozei speciale a Administratiei Nationala de Meteorologie pentru perioada 26 februarie - 2 martie...

- Vremea se va raci semnificativ in urmatoarele zile, in Capitala, temperatura minima va ajunge si la minus 18 grade, vantul se va intensifica si va amplifica senzatia de rece si va ninge, conform prognozei speciale pentru Bucuresti, publicate de Administratia Nationala de Meteorologie.

- Vremea se va raci considerabil in acest sfarsit de saptamana, anunta Administratia Nationala de Meteorologie, precizand ca temperaturile vor atinge si 20 de grade Celsius in estul Transilvaniei. De asemenea, nu vor lipsi precipitatiile sub forma de zapada, potrivit meteorologilor.

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, marti dimineata, atentionari nowcasting Cod galben de vant puternic, valabile in... The post Alerta meteo! Vant puternic si ninsoare in vestul tarii appeared first on Renasterea banateana .

- Administrația Naționala de Meteorologie a publicat, luni, prognoza meteo pentru intervalul 12 – 25 februarie. Meteorologii spun ca vremea se încalzește în urmatoarele doua saptamâni. Prognoza meteo pentru intervalul 12 – 25 februarie în Banat Meteorologii…

- Cei care așteapta cu nerabdare venirea primaverii vor sa știe cum va fi vremea din prognoza meteo pentru intervalul 12-25 februarie. In urmatoarele doua saptamani, temperaturile vor crește și vor ajunge chiar și la 7-8 grade Celsius in Banat și in Crișana. In mai multe zone ale țarii sunt anunțate,…

- Vremea se schimba radical de vineri seara. Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis o informare de intensificari ale vantului si precipitatii sub forma de ninsoare si de ploaie, valabila pana duminica seara, la nivelul intregii tari.

- Meteorologii au emis cod galben de fenomene periculoase in localitatile din judetele Bistrita-Nasaud si Maramures, valabil in urmatoarele ore.Administratia Nationala de Meteorologie a emis o...

- Administratia Nationala de Meteorologie anunta ca vremea va fi deosebit de calda si zilele urmatoare, chiar si cu 15 grade mai mult decat ar fi normal pentru aceasta perioada a anului, cu maxime de pana la 18 grade. In luna februarie, vor alterna perioadele calde cu cele reci.

- Administrația Naționala de Meteorologie a publicat luni prognoza meteo pentru perioada 29 ianuarie-11 februarie 2018, in toate regiunile țarii. Potrivit meteorologilor, in TRANSILVANIA, in prima saptamana de prognoza, vremea va fi mai calda decat ar fi normal pentru aceasta perioada. Mediile regionale…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis prognoza pentru urmatoarele trei luni de zile: februarie, martie și aprilie. Potrivit meteorologilor, vremea va fi din ce in ce mai buna, dar vor fi și precipitații abundente. Luna februarie Luna februarie este a treia și ultima luna de iarna in care…

- Prognoza meteo pentru intervalul 22 ianuarie – 4 februarie 2018. In mijlocul iernii, vremea se incalzește obișnuit de mult in așa fel incat vom avea parte de temperaturi de primavara, dupa cum rezulta din prognoza meteo pentru urmatoarele doua saptamani. De exemplu, in Banat, vor fi chiar și 11 grade…

- Meteorologii anunta ca vremea rea continua in intreaga tara. De sambata dupa-amiaza, aria precipitatiilor se va extinde, initial fiind inregistrate ploi si lapovita, ulterior ninsori insotite de viscol. Administratia Nationala de Meteorologie a emis o noua informare meteorologica de vreme rea pentru…

- Sfarsitul de saptamana readuce in peisaj precipitatiile – in mare parte cele specifice anotimpului in care ne aflam. Analizand prognoza, specialistii de la Administratia Nationala de Meteorologie au emis o informare meteo, ce va intra in vigoare peste mai putin de doua ore, adica la ora 20. In prima…

- Autoritațile din Dobrogea au activat comandamentele pentru situații de urgența dupa ce Administrația Naționala de Meteorologie a transmis o atenționare de cod portocaliu in intervalul 01:00-17:00, 18 ianuarie, pentru județul Tulcea și de cod galben pentru județul Constanța pentru perioada 17 ianuarie…

- Vremea se va mentine geroasa in toata tara, marti, dar de miercuri se va incalzi, iar pana in 21 ianuarie temperaturile maxime pot atinge si 9 grade, peste normalul acestei perioade, arata prognoza pentru perioada 15 - 28 ianuarie, publicata luni de Administratia Nationala de Meteorologie.

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o atenționare privind intensificari ale vantului, precipitații predominant sub forma de ninsoare și racire a vremii. Alerta este valabila pana duminica, 14 ianuarie, ora 16.00. ,,Incepand din cursul nopții de vineri spre sambata (12/13 ianuarie) vantul…

- ANM a emis o avertizare de vant, ninsoare și temperaturi scazute incepand de astazi, de la ora 22.00, pana duminica, 14 ianuarie, la ora 16.00 . Vremea de iarna se instaleaza in toata țara și saptamana viitoare. Iata harta gerului care va lovi Romania in urmatoarele zile, potrivit Digi 24 : SAMBATA…

- Un episod de iarna autentica pune stapanire pe Romania. Vremea se inrautateste de vineri seara, de la ora 22.00. Administratia Nationala de Meteorologie(ANM) a emis o avertizare de vreme rea, valabila pana duminica, 14 ianaurie, ora 16.00: intensificari ale vantului, precipitatii sub forma de ninsoare…

- Vremea de Boboteaza și de Sf. Ion, in 2018. Vremea este neobișnuit de calda pentru aceasta perioada a anului, iar in continuare se va menține peste media normal, in special de Boboteaza și de Sfantul Ioan. Meda Andre, meteorolog la Administrația Naționala de Meteorologie (ANM), a explicat – la Antena…

- Vremea va fi calda in majoritatea regiunilor, in urmatoarele zile, iar la munte vremea se va raci, fiind asteptate valori negative in timpul zilei si ninsoare pana pe 5 ianuarie, reiese din prognoza pe doua saptamani publicata de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM). …

- Vremea va fi mai calda in urmatoarele trei zile, cu temperaturi de pana la 13 grade Celsius in unele zone ale tarii, insa spre sfarsitul anului regimul termic va fi apropiat de normalul perioadei, in timp ce precipitatiile, indeosebi sub forma de lapovita si ninsoare, se vor semnala in ultimele zile…