Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii au emis o informare pentru perioade cu instabilitate atmosferica accentuata in toate regiunile țarii, ceea ce inseamna ca vom avea cateva zile cu ploi torențiale, vijelii, caderi de grindina și frig. „In intervalul menționat, in cea mai mare parte a țarii vor fi perioade…

- Cod portocaliu de vreme severa imediata in judetul Caras-Severin. ANM anunta intensificari ale vantului cu viteze care la rafala vor atinge 90-100 km/h. Cetatenii sunt sfatuiti sa se adaposteasca. Avertismentul e pentru intervalul orar 13-15.00, perioada in care vor avea loc intensificari ale vantului…

- Luni avem o zi cam neplacuta. Se porneste vantul, mai vin ceva ploi, chiar averse; iar pe crestele Carpatilor va ninge, potrivit stirileprotv.ro.Marti va domina atmosfera inchisa si o sa ploua mai ales in vestul, sud-vestul si centrul tarii. Nu se linisteste nici vantul, care va sufla mai…

- ANM anunța o vreme ploioasa in cursul saptamanii in majoritatea zonelor țarii, cu precipitații sub forma de lapovița in unele spații restranse. Temperaturile vor crește, insa, incepand de joi, spun meteorologii.Citește și: Negocieri la sange intre PSD și ALDE: Dragnea vrea REMANIERE extinsa.…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis astazi multiple avertizari de vreme severa imediata. Cea mai recenta alerta este un cod galben de furtuna valabil pana la ora 17.30. Avertizarea se refera la frecvente descarcari electrice, cantitați de apa ce vor cumula 20-25 l/mp, intensificari de scurta…

- Adniminstrația Naționala de Meteorologie a emis o avertizare cod portocaliu de vant puternic in zona de vest a țarii. Alerta de vreme severa imediata vizeaza județele Caraș-Severin, Timiș, Arad și Bihor. Se vor semnala, Local, intensificari ale vantului cu viteze de 55-75 km/h. Codul galben este valabil…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o alerta cod portocaliu de vreme severa imediata in județele Caraș-Severin și Hunedoara, fiind anunțate intensificari ale vantului care vor atinge la rafala viteze de 120 km/h. Vantul puternic va fi insoțit și de ninsoare viscolita, codul portocaliu fiind…

- Meteorologii de la ANM au lansat, in aceasta dimineața, o noua alerta cod galben de vreme severa imediata. Zona vizata este județul Caraș-Severin, la inalțimi de peste 1800 m, unde se așteapta intensificari ale vantului cu viteze la rafala de peste 90 km/h și ninsoare viscolita. Alerta este valabila…