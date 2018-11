Stiri pe aceeasi tema

- METEO 29 noiembrie – Potrivit vremea.ro, joi temperaturile vor continua sa scada in toata țara, devenind chiar deosebit de rece pentru sfarșitul acestei luni. Totuși, aspectul sau se va ameliora, unele ninsori slabe izolate urmand sa mai cada doar in Transilvania și in Oltenia, in prima parte a zilei. (Angajeaza-te…

- Ultima zi din luna noiembrie va fi cea mai friguroasa, iar mercurul din termometre va scadea în aproape toata țara sub 0 grade Celsius. Nici Bucureștiul nu va fi ocolit de valul de ger, iar temperaturile se vor situa, în decursul zilei de vineri, în jurul valorii de -8 grade Celsius.…

- ANM ne surprinde din nou, insa de aceasta data cu grade in plus, in weekendul 23-25 noiembrie. Meteorologii anunța pentru vineri o zi destul de rece, iar norii nu vor lipsi de pe cer. Insa, sambata și duminica ne vom bucura de prezența soarelui, dar cu temperaturi ce vor ajunge la 15 grade Celsius.…

- Vremea se va raci considerabil in acest sfarsit de saptamana, cu maxime de 2-3 grade Celsius si minime de -2 grade Celsius. Sambata, sansele sa fulguiasca sunt mari iar duminica va ninge.

- Meteorologii avertizeaza! Iarna iși va face apariția in mai multe zone din țara spre sfarșitul saptamanii. Inca de astazi vremea se va schimba radical iar temperaturile vor scadea foarte mult.In Capitala, maxima va fi doar de 9 grade Celsius. Minimele vor cobori pana la 0 grade, iar de vineri valorile…

- Gerul a facut, deja, doua victime in Romania. Un barbat a fost gasit fara suflare in parcul din Sfantu Gheorghe, iar altul a ajuns la spital in șoc hipotermic. Totul din cauza faptului ca in oraș termometrele au aratat minus 5 grade Celsius. Mai mult, in Miercurea Ciuc, temperatura a fost de minus 10…

- Prognoza meteo 20 septembrie. Avem parte de o toamna tarzie extrem de blanda. Temperaturile sunt mai mult de vara, maximele ajungand joi și la 31 de grade. Vremea se va mentine predominant frumoasa in toata țara. Prognoza meteo 20 septembrie. Dimineata va fi racoroasa in majoritatea zonelor, insa la…

- Prognoza meteo 18 septembrie. Toamna este in continuare blanda! Se anunța temperaturi mai ridicate decat in mod normal pentru aceasta perioada. Maximele pot depași chiar și 30 de grade Celsius. Prognoza meteo 18 septembrie. Vremea se anunța deosebit de calda pentru aceasta perioada a anului. Temperaturile…