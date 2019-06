ALERTĂ meteo, în județul Buzău Incepand cu ora 13.00, zona de deal și de campie a județului Buzau va intra sub o avertizare meteo cod portocaliu, fenomenele vizate fiind intensificari ale vantului cu viteze la rafala, in general, de 80-90 km/h, vijelii, averse torențiale, frecvente descarcari electrice și caderi de grindina. In intervale scurte de timp sau prin acumulare, se […] Citeste articolul mai departe pe reporterbuzoian.ro…

