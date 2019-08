Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla sau doresc sa calatoreasca in Republica Elena ca, pentru urmatorul interval de timp, serviciul local de meteorologie a emis o prognoza de vreme nefavorabila, respectiv ploi torentiale, furtuni, vant in rafale si grindina.

- Doi cetateni romani, o femeie si un baiat de 8 ani, si-au pierdut viata dupa ce acoperisul unui restaurant din Nea Plagia (regiunea Halkidiki ) s-a prabusit ca urmare a fenomenelor meteo extreme (vant foarte puternic, ploaie si grindina) care au afectat miercuri seara nordul Greciei, informeaza Reuters,…

- Ministerul Afacerilor Externe avertizeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Grecia, ca in mai multe zone din tara este risc ridicat de incendii de padure. The post Alerta de calatorie. Risc ridicat de incendii de padure appeared first on Renasterea banateana .