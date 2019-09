Meteorologii au emis, in aceasta dimineața, o avertizare cod galben de vant puternic, valabila in zona de munte și in mai multe localitați din județul Caraș-Severin, pana la ora 12.00. Sunt vizate zona de munte a județului, dar și localitațile Moldova Noua, Oravița, Anina, Zavoi, Turnu Ruieni, Slatina-Timiș, Pojejena, Carașova, Bucoșnița, Armeniș, Lupac, Sichevița, Racașdia, […] Articolul Alerta meteo imediata – cod galben de vant puternic in vestul țarii. Care sunt zonele vizate a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .