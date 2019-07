ALERTĂ METEO: Furtuni puternice și vreme răcoroasă Vremea devine mai racoroasa azi, cu temperaturi normale pentru aceasta perioada. Cerul va fi variabil, joi, dar dupa-amiaza devine noros si va ploua in sud si sud-est dar si in zonele montane. Cantitatile de apa pot fi insemnate si sunt posibile si caderi de grindina. Maximele se vor incadra intre 25 de grade Celsius in […] Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

