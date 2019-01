Stiri pe aceeasi tema

- O puternica furtuna formata in Oceanul Pacific va aduce un strat de zapada de peste doi metri in regiunea muntilor Sierra Nevada din California si ploi abundente in alte zone ale acestui stat american, miercuri si joi, determinand o crestere si mai mare a riscului de inundatii

- Ultima ora! Avertizare de la meteorologi! Ninsoare și ger saptamana aceasta. Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis un nou cod galben de ninsoare, ger și vant puternic. Printre județele afectate se numara și Argeșul. MESAJ 1 ATENȚIONARE METEOROLOGICA COD GALBEN Interval de valabilitate:…

- Kim Kardashian si Kanye West au donat, miercuri, 500.000 de dolari pompierilor si victimelor incendiilor din sudul Californiei, care aproape au distrus o resedinta detinuta de cuplu, scrie Reuters, potrivit news.ro.Kardashian, care a aparut la "The Ellen DeGeneres Show", a spus ca ea si West…

- Echipele de salvare au descoperit sambata inca cinci cadavre. In total, 1.276 de persoane au fost date disparute, cu 265 mai multe decat vineri.Incendiul devastator ''Camp Fire'' a cuprins circa 55.800 de hectare si este controlat in proportie de 35%, a raportat in cadrul conferintei Departamentul…

- Echipele de cautare au recuperat ramașițele a cel puțin 42 de persoane ucise în incendiul devastator care a distrus în mare parte orașul Paradise din nordul Californiei, devenind astfel cel mai periculos incendiu de vegetație din istoria statului, au declarat luni autoritațile, relateaza…

- UPDATE – Politia din California a fost apelata pentru un atac armat care a avut loc la un bar din apropierea orasului Los Angeles. Presa locala a declarat ca cel putin 30 de focuri de arma au fost trase in club, in zona Thousand Oaks. Potrivit rapoartelor, numeroase persoane au fost ranite dar nu este…