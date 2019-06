Stiri pe aceeasi tema

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis, miercuri, o informare de disconfort termic și manifestari de instabilitate atmosferica în cea mai mare parte a țarii, valabila de miercuri de la ora 10.00 pâna vineri la ora 23.00.

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, joi, o noua avertizare nowcasting Cod portocaliu de averse si vijelii, valabila in localitati din zona Moldovei. Potrivit meteorologilor, pana la ora...

- Cinci judete din nordul si vestul tarii se afla sub Codul portocaliu de furtuni miercuri seara, potrivit unor avertizari nowcasting transmise de Administratia Nationala de Meteorologie informeaza Agerpres. Astfel, pana la ora 19:45, in mai multe localitati din judetele Suceava si Botosani se…

- Meteorologii au transmis o noua informare meteorologica de vreme severa. Astfel, Administratia Nationala de Meteorologie anunta ploi si furtuni insotite de grindina si descarcari electrice pana sambata dimineata.

- Vremea 17 mai 2019. Administrația Naționala de Meteorologie a emis noi avertizari de vreme severa pentru urmatoarele ore. Cod galben de ploi și firtuni in București și alte zone din Romania.

Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, sambata, o noua avertizare nowcasting Cod galben de averse, grindina si vant puternic, valabila in ora urmatoare in judetele in judetele Suceava, Neamt si Iasi.