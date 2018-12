Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, avertizari nowcasting Cod galben de ceata, valabile in orele urmatoare in zone din trei judete din partea de est si sud-est a tarii. Potrivit...

- Meteorologii au prelungit, luni, avertizarea nowcasting Cod galben de ceata si polei pentru mai multe localitati din judete situate in regiunea Moldovei. Astfel, conform Administratiei Nationale de...

- 13 judete, majoritatea din Moldova si Muntenia, se afla miercuri dimineata sub cod galben de polei si ceata, potrivit unor atentionari nowcasting emise de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM).

- Meteorologii au emis, pentru marti, pana la ora 11:00, un cod galben de ceata si de vant pentru peste 10 judete din tara, unde se vor semnala ceata ce reduce vizibilitatea sub 200 de metri sau izolat 50 de metri, dar si lapovita si ninsoare la munte.

- Meteorologii spanioli au emis cod roșu de vant puternic și precipitații pentru zona Valencia luni și marți. Ministerul Afacerilor Externe din Romania a emis avertizare de calatorie pentru romanii care vor sa ajunga in acea regiune. Saptamana va incepe in regiunea Valenciana cu precipitații, care fi…

- Meteorologii ANM au emis o informare de vreme rea valabila incepand de vineri dimineata, de la ora 5, pana duminica, la pranz. In intervalul mentionat vor fi ninsori și intensificari ale vantului la munte, precipitații slabe mixte in zonele joase de relief. In intervalul 16 noiembrie, ora 05 – 18 noiembrie,…

- ALERTA: Incepand de azi IARNA iși intra in drepturi in Romania! Vezi care sunt cele mai afectate județe! Schimbari radicale privind prognoza meteo. Meteorologii anunța ca temperaturile scad brusc și ca iarna iși va intra in drepturi depline in zonele montane. La sfarșitul acestei saptamani, cerul va…

- Meteorologii au emis, miercuri, o noua avertizare nowcasting Cod portocaliu de viscol si ninsori, valabile in zona montana a judetului Cluj, pe durata urmatoarelor ore. Conform Administratiei Nationale...