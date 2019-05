Stiri pe aceeasi tema

- Conform unei avertizari meteo de cod galben emisa de Administrația Naționala de Meteorologie, in intervalul 19 mai, ora 11 – 21 mai, ora 22, in Crișana, Banat, vestul Transilvaniei și local in Oltenia vor fi perioade cu instabilitate atmosferica, ce se va manifesta prin averse ce vor avea și…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis, duminica, doua atenționari cod galben de vijelii, pentru județe din mai bine de jumatate de țara, valabile pana marți dimineața, la ora 06.00, potrivit Mediafax.Prima atenționare cod galben de furtuni intra in vigoare duminica, la ora 16.00,…

- Administrația Naționala de Meteorologie, a emis doua atenționari COD GALBEN valabile in perioada 30 aprilie, ora 15.00 – 01 mai, ora 10.00, de cantitați de apa insemnate in Maramureș, jumatatea de nord a Moldovei, Transilvaniei și Crișanei și local in zona de munte, respectiv in ziua de 1 mai, intre…

- Continutul de umiditate in cultura graului de toamna se va incadra in limite scazute si deosebit de scazute in estul, sud-estul, local vestul, centrul si izolat in sudul tarii, in timp ce rezerva de apa din sol va prezenta valori satisfacatoare apropiate de optim si izolat optime in majoritatea zonelor.…

- Primavara și-a intrat in drepturi, iar pentru acest weekend, meteorologii anunța temperaturi de 22 de grade, in mai multe zone din țara. Vantul va sufla moderat in sud-vestul și in nord-vestul teritoriului și mai mult slab in restul regiunilor. In București, pe 9 martie, vremea se va ridica la nivelul…

- Meteorologii anunta vreme deosebit de rece in toata tara si precipitatii. Vineri, de la ora 16.00, in Banat, Crisana, Muntenia, Dobrogea si in sudul si centrul Moldovei va fi cod galben de vant. La munte rafalele vor depasi 100 de kilometri la ora.Administratia Nationala de Meteorologie a…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o atenționare de cod galben de viscol la munte și de intensificari susținute ale vantului in Banat, Crișana, Muntenia, Dobrogea, sudul și centrul Moldovei. Atenționarea intra in vigoare astazi, de la ora 16:00 și este valabila pana sambata, 23 februarie,…

- Revine gerul! Cod galben de vreme rea in aproape toata țara. Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis cod galben pentru perioada 22 februarie, ora 16 – 23 februarie, ora 16. In intervalul menționat se vor semnala precipitații in cea mai mare parte a țarii. Acestea vor fi mixte in Transilvania…